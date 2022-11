Maler und Bank für Rotes Kreuz

Der Erlös seiner Bilder wurde nun anlässlich des Weltspartags von der Sparkasse Langenlois kräftig aufgerundet, sodass man sich bei der Rettungsorganisation über eine Spende von 15.000 Euro freuen kann.

Der Betrag wurde am 31. Oktober von den Direktoren Martin Müllauer und Erich Fichtenbauer in Anwesenheit des Künstlers an Verteter des Lan gen loi ser Roten Kreuzes übergeben. Letztere brachten ihre große Dankbarkeit für die Initiative des Hadersdorfers und die Großzügigkeit der Regionalbank zum Ausdruck.

