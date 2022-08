Harald Leopold über sein Bürgermeister-Amt: „Ein Fulltime-Job“

Im Februar 2018 hat Harald Leopold, Jurist, Brigadier in Ruhe, in Gobelsburg wohnhaft, das Amt des Bürgermeisters der Großgemeinde übernommen. Von den Herausforderungen, Projekten und Plänen erzählt der 69-Jährige im NÖN-Gespräch.

Sie wurden vor viereinhalb Jahren einstimmig zum Stadtchef gewählt – für Sie damals eher überraschend. Wie fällt die persönliche Bilanz aus?

Harald Leopold: Es ist ein sehr zeit- und arbeitsintensiver und auf jeden Fall ein Fulltime-Job. Ich habe versprochen, ein Bürgermeister für alle zu sein. Die Leute wissen, dass ich immer da bin, nutzen die Möglichkeit des Parteienverkehrs im Rathaus. Und auch wenn ich in der Stadt und in den Katastralorten unterwegs bin, auf Veranstaltungen oder oft auch mit dem Fahrrad, werde ich angesprochen. Der Kontakt mit der Bevölkerung ist sehr intensiv.

Wie läuft die (politische) Arbeit?

Leopold: Was mir von Vornherein sehr wichtig war, ist die Zusammenarbeit mit allen Fraktionen – ich glaube, dass ich das bislang gut hinbekomme. Entscheidungen bezüglich Gemeindeentwicklung werden meist im Konsens beschlossen.

Wie sehen Sie die Stadt in wirtschaftlicher Hinsicht aufgestellt?

Leopold: Wir haben einiges auf die Reihe gebracht. Obwohl natürlich die Pandemie-Jahre herausfordernd waren, ist beispielsweise der Tourismus gut aufgestellt. Gäste-Unterkünfte werden laufend verbessert oder neu gebaut. Der Loisium-Zubau wurde eröffnet, noch heuer gehen die Kittenberger-Chalets in Schiltern in Betrieb. Und Schloss Haindorf wird umfassend saniert – dieses Vorhaben hat die Stadtgemeinde mit dem Ankauf des Klosters auf dem Franziskanerplatz, in dem der Kindergarten untergebracht ist, mit möglich gemacht.

Was steht noch dringend auf der Agenda?

Leopold: Mir ist die Digitalisierung sehr wichtig, die Gott sei Dank mit dem Ausbau des Glasfasernetzes schon angelaufen ist. Und auch die Photovoltaik soll weiter forciert werden. Private bekommen eine Gemeindeförderung, aber auch auf öffentlichen Gebäuden sollen mehr PV-Anlagen entstehen. Und die Fernwärme – beispielsweise für das Siedlungsgebiet Lange Sonne – ist ebenfalls ein Zukunftsthema.

Punkto Verkehr wird ja ein Konzept erarbeitet.

Leopold: Ja, die Verkehrszählungen sind bereits abgeschlossen. Es schaut aber nach „kleinen Schritten“ aus: Die Erweiterung der 30er-Zone im Stadtzentrum kommt sicher, diskutiert wird eine Begegnungszone auf Holzplatz/Kornplatz. Verkehrsinseln sollen auf der Kamptal-Bundesstraße, Kreuzung Au straße, und in Gobelsburg bei der Bushaltestelle errichtet werden. Und dann wollen wir den Buriweg als neue Südeinfahrt mit Verbreiterung und Ausweichstellen leichter nutzbar machen.

Im Wohnbau ist ja ebenfalls einiges im Laufen?

Leopold: Das Gedesag-Haus in der Rudolfstraße beispielsweise soll kleinere leistbare Wohnungen bringen, um auch junge Leute anzusprechen, in Zöbing baut die Gedesag auf dem Maly-Areal. 2023 soll auch das Betreute Wohnen in der Langen Sonne erweitert werden. Daneben gibt es Pläne von Siedlungsgenossenschaften, wie auf dem Parkplatz zwischen Kaserngasse und Loisbach, den die St. Pöltner VIVIT-Gruppe erworben hat. In Haindorf ist der Abriss des Zwoni-Gasthauses bereits genehmigt, hier baut die Horner Wohnbaugesellschaft Kamptal. Ein Großprojekt wird die komplette Neugestaltung des Areals in der Austraße sein: Die Aublöcke werden abgerissen, von der Bau- und Siedlungsgenossenschaft Waldviertel neu und anders errichtet, sodass ein Innenhofcharakter mit Freizeitmöglichkeiten, quasi ein neues Stadtviertel, entsteht. Die Bewohner sollen je nach Fertigstellung umziehen können, dazu gibt es demnächst eine Info- Veranstaltung.

Gibt es auch noch Bauressourcen für private Hausbauer?

Leopold: Derzeit steht eher eine Verdichtung der Ortskerne im Fokus. Eine Möglichkeit besteht noch am Zeiselberger Spitz und auf den Stiftsgründen in Gobelsburg, wo man Bauplätze für Gewerbebetriebe und Private widmen könnte – das ist allerdings alles derzeit noch Zukunftsmusik.

Letzte Frage: Wie lange werden Sie noch Bürgermeister bleiben?

Leopold: Das liegt nicht in meiner Hand. Wenn die ÖVP-Ortspartei einen geeigneten Kandidaten oder eine geeignete Kandidatin findet, bin ich sofort bereit zu gehen.

