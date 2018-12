Im Jahr 1991 wurde der Verein Hilfswerk in Langenlois gegründet, 1992 waren bereits sieben Mitarbeiterinnen in drei Einsatzfahrzeugen unterwegs, um 37 „Hilfsempfänger“ zu betreuen. Zum Einsatzgebiet Langenlois kamen bald auch die Gemeinden Hadersdorf, Lengenfeld und Schönberg dazu.

Erste Obfrau war Irene Schweighofer, 1994 übernahm Klaudia Mayer, die 2002 die Funktion an Hedda Buchinger übergab, die zuvor schon für den Bereich „Bunter Schirm“ verantwortlich gezeichnet hatte. Die Sozialstation, zuerst in den Räumlichkeiten der Mutterberatung am Kirchenplatz, dann im Schiltinger Hof untergebracht, wurde am Röhrbrunn neu errichtet und Anfang des Jahres 2004 bezogen.

Derzeit werden vom Hilfswerk Langenlois Hilfebedürftige in den Gemeinden Langenlois, Schönberg, Straß, Hadersdorf, Grafenegg, Lengenfeld, Gföhl, Jaidhof und Krumau betreut.

Nachfolger gesucht

Und es gibt Veränderungen. Sozialstation-Leiterin Wilma Jungwirth, seit 21 Jahren beim Hilfswerk aktiv (unter anderem war sie für die Tagesmütter zuständig und organisierte den Kindermaskenball), ist seit November im Ruhestand. Ihr Nachfolger ist Pflegemanager Thomas Nechwatal.

Auch das Vereinsteam denkt ans Aufhören: Hedda Buchinger, ihr Stellvertreter Josef Hausmann sowie Kassier Hermann Hockauf, ehrenamtliche Funktionäre der ersten Stunde, wollen ihr erfolgreiches Werk gerne übergeben – „Hilfswerker“ gesucht.