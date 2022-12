Kaminanzünder aus der Kleingruppenschule

Schon zum elften Mal gibt es in der Kleingruppenschule in der Vorweihnachtszeit das Projekt Kaminanzünder: Mit Klopapierrollen (die das ganze Jahr über von Lehrern, Schülern und Eltern gesammelt werden), Wachsresten (aus der Langenloiser Kirche, aus Betrieben und von privaten Personen) und Holzwolle werden in jeder Heizsaison etwa 6.000 Kaminanzünder angefertigt, von den Schülern in Papiersackerl (zu zehn Stück) gepackt, die dann an einem Stand auf dem Langenloiser Wochenmarkt verkauft werden.

Das Projekt deckt Bereiche wie Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Recycling, Berufsvorbereitung ab. Gesponsert wird es von der Weinkellerei Toifl, der Bäckerei Schalk, der Adler Apotheke Langenlois, von Müllerglas, der Fleischerei Graf, von Optik Huber und Raimund Vesselsky.

