„Kamptal Energie“: Regionalen Strom gemeinsam nutzen

Eine regionale Erneuerbare-Energie-Genossenschaft mit Sitz in Langenlois wurde vergangene Woche gegründet. Die „Kamptal Energie“ versteht sich als Gemeinschaft, die selbst Strom produziert und verbraucht (und gegebenenfalls auch speichert).

Im Klartext: Personen/ Haushalte in der Region, die eine Photovoltaikanlage auf ihrem Gebäude betreiben, können sich der Gemeinschaft anschließen und ihren Überschuss zu einem Fixpreis an die Genossenschaft verkaufen. Oder man kann Mitglied werden und von der Genossenschaft Strom beziehen, auch wenn man keine eigene Energiequelle hat. Des Weiteren will die Genossenschaft auch selbst Anlagen bauen und betreiben (z. B. auch mittels Biomasse) – von Gemeindeseite hat Bürgermeister Harald Leopold Unterstützung zugesagt.

„Wir wollen Leute ansprechen, die auf regionale erneuerbare Energie setzen und so die Energie-Autarkie in der Region fördern“, nennt Obmann-Stellvertreter Franz Rosner das vorrangige Ziel der Gemeinschaft. Als Obmann fungiert der Mediziner Christian Fürst aus Hadersdorf („Meine Praxis in Langenlois hat sich als Netzwerk-Mittelpunkt herauskristallisiert“). Viel Erfahrungs-Input kommt von Christian Hofmann, Obmann der Energiegenossenschaft Göttweigblick in Furth, die vor etwa einem Jahr ihren Betrieb aufgenommen hat und der derzeit an die 25 Mitglieder angehören. Der Unternehmer Florian Stich gehört ebenfalls dem Gründungs-Vorstandsteam an. Als eines der ersten Mitglieder hat die Sparkasse Lan genlois Genossenschaftsanteile erworben.

Infos zur Energiegemeinschaft: www.kamptalenergie.at

