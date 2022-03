Jahresbilanz: Rekordjahr fürs Rote Kreuz

Werbung Krems Anzeige Rauchfrei mit der ÖGK

Am vergangenen Samstag ging es im Festsaal der Gartenbauschule um die Leistungen des Langenloiser Roten Kreuzes. Dabei wurde auf ein Rekordjahr 2021 zurückgeblickt.

Den Vorsitz der Versammlung hatte Bezirksstellenleiter-Stellvertreter Lukas Hausdorf übernommen, weil Bezirksstellenchef Martin Mauß wegen einer Corona-Erkrankung zu Hause bleiben musste. Dabei wusste Hausdorf zu berichten, dass das vergangene Jahr besondere Herausforderungen für die rund 250 ehrenamtlichen und zehn hauptamtlichen Mitarbeiter bereitstellte: An die 9.000 Patiententransporte (rund 1.000 mehr als 2020) galt es zu bewältigen. Dabei haben die Mannschaften mit den sieben Rettungsfahrzeugen rund 370.000 Kilometer zurückgelegt und somit etwa 34.000 Einsatzstunden für das Gemeinwohl erbracht. „So etwas ist nur zu bewältigen, wenn wirklich jeder mit vollem Einsatz dabei ist!“, zollte Hausdorf den Helfern Respekt. Dazu hatten die „First Responser“ genauso ihren Anteil am Erfolg wie das Kriseninterventionsteam. Dazu mussten Ambulanzdienste bei verschiedensten Veranstaltungen (Grafenegg, Operette Schloss Haindorf, Motocross Mittelberg und Imbach, ...) mit Personal versorgt werden. Der Gesundheits- und Sozialdienst mit „Zu Hause Essen“, der Rufhilfe, dem Seniorentreff, dem Besuchsdienst und weiteren Angeboten leistete ebenso seinen Beitrag wie die Team Österreich Tafel. Hausdorf: „Freiwilligenarbeit ist zwar gratis, aber niemals umsonst!“

Ergänzungswahl, Ehrungen und Beförderungen

Die im Vorjahr zur zweiten Bezirkstelleiter-Stellvertreterin gewählte Anna Stummer hat das Rote Kreuz verlassen. An ihrer Stelle wurde Thomas Gotthard mit 96 Prozent Zustimmung zum neuen Stellvertreter ernannt. Die neuen Bürgermeister von Grafenegg und Hadersdorf, Manfred Denk und Heinrich Becker, wurden als neue Mitglieder in den Bezirksstellenausschuss gewählt. Grafeneggs Bürgermeister außer Dienst Anton Pfeifer erhielt eine bisher noch nie vergebene Auszeichnung: das Verdienstzeichen des NÖ Landesverbandes in Gold. Diese Auszeichnung wurde erst kürzlich neu aufgelegt. Liselotte Golda aus Hadersdorf hätte Silber erhalten sollen, sie war aber entschuldigt. Anton Wagensonner wurde mit der Verdienstmedaille in Bronze bedacht, Herbert Nastl wurde zum Helfer und Robert Aschauer-Gegner zum Obersanitätsmeister befördert. Anna Maria Keiblinger und Patrick Ginther wurden zu Haupthelfern.

Der Langenloiser Bürgermeister Harald Leopold betonte die Wichtigkeit des Roten Kreuzes in der Öffentlichkeit und verwies in seiner Ansprache auch auf den Stellenwert des Ehrenamtes. Heinrich Becker aus Hadersdorf dankte für die gute Zusammenarbeit über Jahrzehnte hinweg. „So ein toller Leistungsbericht würde ohne die Leistungen aller nie entstehen!“, meine RK-Vizepräsident Hans Ebner, selbst viele Jahre Chef der Bezirksstelle. „Es sind auffallend viele junge Menschen hier“, stellte der frühere NÖ Landtagspräsident Hans Penz fest. Das spreche dafür, dass die Jugend entgegen anderslautender Meinungen doch Ideale habe. Und Landtagsabgeordneter Josef Edlinger stellte in seinen Grußworten die Leistungen der Freiwilligen in den Mittelpunkt.

