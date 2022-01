Neues Weinkomitee, alte Konflikte

„Es ist mir wichtig, festzuhalten, dass es sich hier nicht um einen Konflikt zwischen den Österreichischen Traditionsweingütern und den Regionalen Weinkomitees handelt.“ Fred Loimer, Obmann des Regionalen Weinkomitees Kamptal (RWK), spricht die Diskussionen um die Nominierung der neuen RWK-Mitglieder an (jetzt im Jänner konstituieren sich diese Komitees neu). 15 Mitglieder umfasst dieses Gremium, das Loimer seit zehn Jahren leitet. Sein Stellvertreter ist Michael Moosbrugger – auch ÖTW-Obmann seit 15 Jahren. Die erfolgreiche Entwicklung des Weinbaugebietes in den letzten Jahrzehnten, wie etwa die Erarbeitung und Einführung der Kamptal-DAC-Herkunftsqualifizierung, geht auf die Arbeit des RWK zurück.

Und das soll nun in seiner Zusammensetzung maßgeblich verändert werden. Vier Winzer kommen im neuen Personen-Vorschlag nicht mehr vor: Neben Loimer und Moosbrugger stehen auch Bezirksweinbauverbands-Obmann Günther Brandl (alle aus der Großgemeinde Langenlois) und Johannes Hirsch aus Kammern nicht mehr auf der RWK-Liste. Alle vier sind auch ÖTWler.

semket Anzeige 25 Jahre im Zeichen der Wertschöpfung

Besprochen wurde die Nominierungs-Liste in einer Sitzung der Bezirkskammerräte im Herbst in der Bezirksbauernkammer Krems. „Die ÖTW-Winzer und Langenlois waren bislang überrepräsentiert“, strebte man laut BBK-Obmann Georg Edlinger nach einer „gerechten Aufteilung, in der alle Kamptal-Gemeinden und Betriebsstrukturen vertreten sein sollten“.

Dass es tatsächlich so „brodelt“ und es um eine Neustrukturierung im RWK gehe, habe man allerdings mit dessen Funktionären nicht kommuniziert, kritisiert Brandl die intransparente Vorgehensweise: „Man kommt sich vor wie in einem schlechten Mafia-Film.“

Bisher sei es immer so gehandhabt worden, dass „die wichtigsten Betriebe eines Gebietes in den Komitees vertreten sind“, stellt ÖTW-Obmann Moosbrugger fest. „Jetzt verfolgen die politisch Verantwortlichen offensichtlich wieder das Ziel, den Weg zu gehen, den man vor 1985 eingeschlagen hatte ...“

Fred Loimer sieht in dieser Nominierungsliste auch eine „Einflussnahme von Leuten außerhalb des Kamptals“, die eigentlichen Konflikte und Bruchlinien seien seiner Meinung nach zwischen den Traditionsweingütern und Biowinzern auf der einen Seite und dem NÖ Weinbauverband auf der anderen zu suchen.

Die betroffenen Winzer haben reagiert: Die ÖTW hat in einem Brief an das Nationale Komitee (in dem die RWK-Mitglieder „abgesegnet“ werden) darauf hingewiesen, dass diese Entwicklung zu einer „Teilung“ der Weinwirtschaft führen werde. Und das Regionale Weinkomitee Kamptal hat sich mit einem Brief an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gewandt, um „auf die Intransparenz unserer Interessensvertretung hinzuweisen und sie um Hilfe bei der Aufklärung über die Vorgänge zu bitten“ (Loimer).

Wie es nun weitergeht? Die Sache scheint gegessen, die Mitglieder des Weinkomitees Kamptal werden demnächst zusammentreffen und aus ihrer Mitte einen neuen Obmann wählen.

Mit Willi Bründlmayer, Johann Topf und Alwin Jurtschitsch sind auch weiterhin ÖTW-Winzer im RWK vertreten, weitere Mitglieder können kooptiert werden. So ist derzeit beispielsweise auch Wolfgang Schwarz, Langenlois-Tourismus-Geschäftsführer, mit dabei.