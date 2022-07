Kamptalstraße und Kirchenplatz: Baustellen sorgen für Behinderungen

Werbung

Der Baustellen-Sommer in der Stadt hat begonnen: Wienerstraße und Kamptalstraße beispielsweise sind derzeit gesperrt.

Bis Ende August soll die Baustelle Wienerstraße/Kirchenplatz abgeschlossen sein. Hier werden Wasser- und Kanalleitungen neu verlegt und im Zuge dessen werden auch gleich die Stromleitungen erneuert. Die EVN hat neben dem Gemeindeamt einen neuen Trafo aufgestellt.

In der Kamptalstraße, stadtauswärts vom Josko-Gebäude bis zu den letzten Gebäuden Richtung Sicherheitszentrum wird die oberste provisorische Schicht wieder abgehoben (im Vorjahr wurden bereits Wasser- und Kanalleitungen verlegt), Unterbau und Oberfläche werden erneuert, die Nebenflächen inklusive Hauseinfahrten gestaltet, auf einer Seite entsteht ein Parkstreifen, auf der anderen ein durchgehender Gehsteig. Die Straße, jetzt 6,5 Meter breit, wird auf fünf Meter eingeengt, nicht zuletzt, um eine Geschwindigkeitsreduktion zu erreichen. „Mehraufwand ergibt sich durch die alte Betonkon struktion, auch auf das geringe Gefälle muss stellenweise Rücksicht genommen werden“, erzählt Baustadtrat Stefan Nastl. Betonplatten, die als Unterbau dienten, müssen raus. Binnen drei Monaten soll die Kamptalstraße sukzessive erneuert werden, 450.000 Euro werden investiert.

Ab Herbst ist dann die Haindorfer Straße, ab Jahnstraße bis zum Bahnübergang, dran, auch hier werden an die 450.000 Euro verbaut. Bereits fertig bzw. im Laufen sind Arbeiten in der Siedlungsgasse, in der Lagerhausstraße oder in der Käferbergstraße.

Straßenbaumaßnahmen „absolute Notwendigkeit“

Insgesamt etwa 1,2 Mio. Euro umfasst das diesjährige Straßenbaubudget, für die Erneuerung von Kanal und Wasser wurden 3,3 Mio. Euro veranschlagt – die Arbeiten werden laut digitalem Leitungskastaster vorangetrieben. Damit geht der Großteil der Gemeinde-Investitionen von 5,5 Mio Euro in die Erneuerung der Infrastruktur.

Um alles zu finanzieren, wurden einerseits Rücklagen aufgelöst – sie werden zum Jahresende knapp über eine Million Euro betragen, und die Stadt muss auch Darlehen aufnehmen. Der Schuldenstand: etwa 11 Mio. Euro.

Als „absolute Notwendigkeit“ bezeichnet Nastl die – zugegebenermaßen teuren – Straßenbaumaßnahmen. „Wir bauen keine neuen Straßen, sondern halten die bestehenden instand“, kontert er Kritik der Grünen-Fraktion, die das Geld unter anderem eher für Klima-Maßnahmen ausgeben würde.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.