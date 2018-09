Edith Kneifl – die Romane der 1954 in Wels geborenen und heute in Wien lebenden freien Schriftstellerin sind vielfach ausgezeichnet und in mehrere Sprachen übersetzt. Zahlreiche Literaturpreise und -stipendien, darunter der Glauser-Preis 1992, die ROMY 2003 für die Verfilmung des Romans „Ende der Vorstellung“ in der Regie von Wolfgang Murnberger unter dem Titel „Taxi für eine Leiche“ (2015 bei HAYMONtb neu aufgelegt) und 2018 der Ehrenglauser. 22 Kriminalromane und ca. 50 Kurzgeschichten.

Zuletzt erschienen 2016 „Tot bist du mir lieber“. Die Drei vom Naschmarkt ermitteln und 2018 mit „Der Tod ist ein Wiener“ der zweite Teil der Reihe um drei Wiener Ermittlerinnen mit Charme und Schmäh.

Nähere Infos zur Autorin: www.kneifl.at