Like it or not: Die jungen Stars am Online-Himmel

Was sind Influencer eigentlich? Kinder und Jugendliche verbringen heutzutage einen erheblichen Teil ihres Tages auf ihren Smartphones. Neben dem direkten Austausch mit Freunden konsumiert man auf Social-Media-Plattformen in erster Linie den Content, den jene Influencer produzieren. „Influencer“ kommt vom englischen „to influence“, was „beeinflussen“ bedeutet.

Influencer ist also nicht jeder, der etwas auf Social Media postet, Influencer sind Personen, die eine große Anhängerschaft – viele Follower – haben und vor allem auch Einfluss auf eben diese. Sie agieren oft innerhalb einer bestimmten Nische und sprechen bestimmte Zielgruppen an.

Auf ihren Kanälen teilen sie regelmäßig Inhalte, die für ihre Fans von Interesse sein können, wie z. B. Produktbewertungen, Tutorials, Lifestyle-Fotos oder lustige Videos. Bei ihren Followern genießen sie durch die oft vorgegebene, enge Einbindung in ihr Leben eine hohe Vertrauenswürdigkeit – ideales Setting für völlig neue Marketingstrategien: Influencer werden oft als Markenbotschafter für Unternehmen gebucht und bewerben deren Produkte oder Dienstleistungen – sogenannte „Kooperationen“.

Kinder sind nicht nur in der Anwendung von modernen Medien den Erwachsenen oft voraus, in der Social-Media-Welt mischen die sogenannten Kidfluencer genauso mit, geben Room-Tours durch ihr Kinderzimmer, machen Spielzeug- und Süßigkeitenreviews und präsentieren ihre Kleidung. Durch Kooperationen mit Unternehmen wird das junge Influencer-Dasein finanziell lohnend, und die Eltern werden oftmals zu Managern.

Dabei stehen die Jüngsten den Erwachsenen um nichts nach: Im Jahr 2021 waren beispielweise zwei der zehn weltweiten Top-Verdiener auf YouTube unter zehn Jahre alt. Dazu gehört Ryan’s World mit unglaublichen 34,6 Millionen Followern. US-Amerikaner Ryan Kaji war drei Jahre alt, als das erste Video von ihm beim Auspacken von Spielzeug auf YouTube hochgeladen wurde. Mittlerweile ist er elf Jahre alt, seiner Familie und ihm gehört ein millionenschweres Medienimperium, das Merchandise wie eine eigene Spielzeug- und Modelinie herausbringt. Damit verdiente er laut Forbes im Jahr 2021 etwa 27 Millionen Dollar.

Doch das ist kein amerikanisches Phänomen allein: Zu den erfolgreichsten YouTuberinnen im deutschsprachigen Raum zählt beispielsweise die mittlerweile 16-jährige Ilia Hollweg mit ihrem Kanal Ilias Welt. Seit mehr als sechs Jahren lädt die Niederösterreicherin dort, gemanaged von ihren Eltern, Videos zu „Beauty und Style, Room-Makeovers“ und „Teenie-Kram“ hoch.

Bei österreichischen und auch deutschen Teenagern beliebt sind die beiden Langenloiser Dana Rampsl (17) und Paul Grohmann (20), bekannt als sonnenscheincatering. Beide unterhalten täglich zigtausende Teenager mit Kurzvideos, die sie auf ihren Instagram- oder TikTok-Kanälen veröffentlichen. Der eine tut das mit lustigen Parodien „im Stilmix von Mundl und Horvath“, als „österreichischer Vater“ oder „Wiener Rich Kid“. Die andere erzählt online wie eine enge Freundin aus ihrem Alltag, präsentiert ihre Outfits und lädt Tanzvideos hoch.

Vom Lip-Syncen zum Moderieren

Social Media begleitet Dana Rampsl schon länger. „Mein erstes Video habe ich mit zwölf Jahren auf TikTok hochgeladen. Mit 13 Jahren hatte ich dann auch bereits 10.000 Follower.“ Heute unterhält sie dort über 91.000 Follower regelmäßig vor allem mit sogenannten „Lip Syncs“, Videos, in denen sie zu Liedern oder Tonspuren ihre Lippen bewegt und tanzt. Manchmal plaudert sie aus ihrem Leben, über Schule und Fortgehen.

„Meine erste Kooperationsanfrage erhielt ich dann vor etwa einem Jahr von Raiffeisen. Seitdem bekomme ich immer wieder Anfragen.“ Rampsl ist aktuell noch Schülerin und Maturantin am BORG Krems. Davon, dass sie ihr Hobby bereits zum Beruf gemacht hat, kann man im Moment noch nicht sprechen.

„Aktuell ist es eher noch ein zusätzliches Taschengeld. Ich schöpfe aber auch nicht alle Kooperationsanfragen aus.“ Ihre größte Zusammenarbeit bestehe zurzeit mit X-Jam, einem der größten Maturareiseanbieter. Dieser lud sie bereits letztes Jahr und auch heuer wieder auf eine Woche Partyurlaub in Kroatien ein. Doch dort steht nicht nur Feiern auf dem Programm, als Gesicht des Reiseveranstalters muss sie mit anderen Influencern vorgegebene Videos abdrehen und bringt die sommerlichen Party-Vibes auf die Handy-Bildschirme der Zuhausegebliebenen.

„Wichtig ist zu tun, was einem Spaß macht. Die Meinung anderer sollte einen dabei nicht behindern.“ Dana Rampsl

Nach der Schule möchte sie ihre Karriere forcieren, sich ein Management suchen und Journalismus studieren. „Ich stand immer schon gerne vor der Kamera. Jetzt habe ich mich bei Germany’s Next Topmodel beworben, aber mein Traum ist es, Moderatorin zu werden. Da ist eine gewisse bereits bestehende Präsenz in den Sozialen Medien nie von Nachteil.“

Pro Tag investiere sie aktuell etwa zwei Stunden zum Bespielen ihrer Accounts. Samstags ist dann ihr „Work Day“: Wenn Schulkollegen im Café kellnern, dreht Rampsl Kooperationsvideos ab. Dass sie mittlerweile einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht hat, merke sie immer wieder, wenn sie unterwegs ist. „Wenn ich Samstagabend in der Disco in Krems bin, gehe ich kaum jemals, ohne mindestens ein Foto gemacht zu haben, wieder hinaus.“

Den viel gefürchteten „Hate“ bekomme Dana Rampsl zum Glück kaum ab. „Und falls doch einmal, achte ich nicht wirklich darauf. Wichtig ist zu tun, was einem Spaß macht. Die Meinung anderer sollte einen dabei nicht behindern.“ Ihr junger Erfolg bekräftigt ihr Credo, denn was ihr Spaß macht, scheint auch vielen anderen zu gefallen.

Niemanden im Regen stehen lässt sonnenscheincatering

Paul Grohmann tischt mit seinem sonnenscheincatering jede Menge Humor auf. „Ich habe mich selbst lange gegen TikTok gewehrt, aber Anfang 2022 habe ich mir spaßhalber einen Kanal angelegt und gleich selbst ein Video hochgeladen“, erzählt Paul Grohmann alias sonnenscheincatering.

„Und das ging dann gleich viral. Nach drei, vier Monaten hatte ich dann bereits zehntausende Abonnenten.“ So richtig durch die Decke ging sein Internet-Erfolg allerdings mit der Vorstellung seines Alter Egos „Wiener Rich Kid“: Mit Pulli um die Schultern und Zigarre in der Hand imitiert er überspitzt das Stereotyp junger, wohlhabender Wiener.

„Nach einem halben Jahr hatte ich bereits 100.000 Follower, das war Wahnsinn“, zeigt sich Grohmann vom eigenen Erfolg überrascht. Und mit den Followern kamen die Werbepartner: „Durch die Kooperationen kann ich mittlerweile davon leben.“

Grohmann setzt sich dabei jedoch klare Prinzipien: „Ich nehme nur an, was auch zu den Inhalten meines Kanals passt, wohinter ich auch stehen kann. Ich möchte nicht plump irgendein ‚besonderes’ Salz in die Kamera halten und die Leute auffordern: ‚Kauft das!‘“

Wenn eines von Grohmanns Wiener-Rich-Kid-Videos bereits über drei Millionen Mal über österreichische, deutsche und schweizerische Smartphones flimmerte, dann ist sonnenscheincaterings Gesicht zwangsläufig ein bekanntes. „Es passiert schon manchmal, dass mich Leute auf der Straße erkennen. Bei Drehs verteile ich öfter mal Fotos“, erzählt der junge Langenloiser.

„Das muss man immer wertschätzen und in Erinnerung behalten, dass der eigene Erfolg als Künstler nichts ist ohne all die Unterstützer, die diesen tragen.“ Paul Grohmann, sonnenscheincatering

„Ich bin eigentlich sehr extrovertiert, aber in den Momenten weiß ich nicht recht, wie ich damit umgehen soll. Das muss man immer wertschätzen und in Erinnerung behalten, dass der eigene Erfolg als Künstler nichts ist, ohne all die Unterstützer, die diesen tragen.“

„Viele Leute, vor allem die ältere Generation, können nichts mit Social Media anfangen und glauben oft, dass wir bloß zu faul sind, um richtig zu arbeiten“, so Grohmann aus eigener Erfahrung. Aber er sehe sich als Entertainer. „Die meisten Menschen lassen sich gerne zum Lachen bringen.“

Unterschätzt wird oft auch die Arbeit, die in seiner Unterhaltungskunst steckt: „Das ist ein 24/7-Job. Körperlich ist es nicht anstrengend, aber ich muss mir immer neue Ideen überlegen, eruieren, warum eine funktioniert hat und eine andere nicht, immer wieder neu adaptieren. Und wenn ich mal erkältet bin, kann ich mich nicht einfach krankmelden, dann muss ich trotzdem liefern. Ich liebe, was ich tue, aber es kann auch anstrengend sein.“

Von dem Aufwand, der dahintersteckt, zeugt auch, dass sich um Grohmann mittlerweile eine Managerfirma kümmert. Und auch was seine Freunde und Familie betrifft, steht der junge Kleinkünstler auf der Sonnenseite des Lebens: „Meine Freunde sind selbst kreativ unterwegs und auch meine Familie hat mich immer unterstützt.“

Ist das eigentlich okay?

Paul Grohmann und Dana Rampsl sind mittlerweile alt genug und haben sich selbst entschieden ihr Gesicht und ihr Leben öffentlich zu machen. Doch bei Kidfluencern wie dem US-Amerikaner Ryan Kaji sieht das anders aus.

Dürfen Kinder eigentlich für so eine Art von Arbeit in Österreich herangezogen werden? Und wem gehört dann das Geld? Das ist rechtlich gar nicht so einfach: „Laut Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz dürfen Kinder mindestens bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres prinzipiell nicht zu Arbeiten irgendwelcher Art herangezogen werden“, erklärt die St. Pöltner Anwältin Nina Engelmayer.

„Klar geregelt ist auch, dass das Einkommen aus eigenem Erwerb immer dem Kind zusteht. Nur die Frage, wann das Kind selbst über dieses frei verfügen kann, hängt vom Alter und auch von der Höhe des Einkommens ab.“

Würde sich herausstellen, dass Eltern das Einkommen des Kindes zu eigenen Zwecken verwendet haben, so könne das Kind später auch gegen die eigenen Eltern vorgehen. „Gleichzeitig sind natürlich auch Eltern, die zum Beispiel ihr erfolgreiches Influencer-Kind managen, berechtigt, für ihre Leistungen im Rahmen der Gesetze Entgelt zu verlangen.“

„Wichtig ist hier, dass man zuvor bedenkt, mit wem welche Bilder und Informationen geteilt werden und welche Auswirkungen dies auch auf das Kind haben könnte.“ Nina Engelmayer, Anwältin

Und wer nun dennoch die Social-Media-Karriere des eigenen Sprösslings fördern oder einfach nur niedliche Urlaubsbilder mit den Freunden teilen möchte: „Wer selbst Kinder hat, kann nachvollziehen, dass es oft schöne und lustige Momente mit ihnen gibt, die man mit anderen teilen möchte. Dies ist nachvollziehbar und in einem gewissen Rahmen auch gesetzlich erlaubt“, erklärt Engelmayer.

„Wichtig ist hier jedoch, dass man zuvor bedenkt, mit wem welche Bilder und Informationen geteilt werden und welche Auswirkungen dies auch auf das Kind haben könnte.“ Laut der Anwältin sei dies ein Thema, „das uns in einigen Jahren noch intensiv beschäftigen wird“. Denn dann werden viele der Kinder, deren Bilder heute unsere Insta-Feeds füllen, erwachsen sein.

„Im Falle einer Verletzung des Persönlichkeitsrechts stehen dem Kind Beseitigungs-, Unterlassungs- und unter Umständen auch Schadenersatzansprüche zu.“ Im Extremfall könne die Veröffentlichung von Bildern das Kindeswohl gefährden. Dann kann sogar ein Obsorgeverfahren oder die Überprüfung der Erziehungsfähigkeit der Eltern veranlasst werden.

Wichtig ist laut Engelmayer daher, dass Eltern, Familie und Freunde das Bewusstsein haben, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist und dass eine Veröffentlichung über Online-Medien eine globale Reichweite aufweist. „Vor jedem Posting sollte daher geprüft werden, ob dies im Interesse des Kindes erfolgt und ob dessen Privatsphäre, Sicherheit und Würde beeinträchtigt werden.“

