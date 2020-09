Anschließend findet ein Gespräch mit dem österreichischen Regisseur und Autor Harald Friedl statt. Friedl, geboren 1958 in Steyr, lebt in Wien und Mitterretzbach. Er ist als Dokumentarfilmer, Schriftsteller und Musiker tätig. Zu seinen Filmen zählen unter anderem „Aus der Zeit“ (2006), „What Happiness Is“ (2012), „BROT“ (2020).

Zuletzt fungierte er als Co-Autor von „Der Bäcker und sein Brot. Wie beseeltes Arbeiten und nachhaltiges Wirtschaften gelingen“ (Droemer, 2019). Er schrieb das Libretto der Jazzoper „Hochgeschätztes Tiefparterre“ und ist Bandleader von Blaumarot.

Zur Film-Inhalt: Kein anderes Lebensmittel besitzt in unserer Kultur einen so fundamentalen Stellenwert wie Brot. Doch wissen wir eigentlich, was wir täglich essen? Harald Friedls neuer Dokumentarfilm BROT erzählt von der traditionellen Kunst des Brotbackens, die von engagierten Handwerksbäckern mit neuem Leben erfüllt wird, und von großen Konzernen, die mit modernster Technologie ihrem Industriebrot zu Aroma und Geschmack verhelfen. Vor allem aber zeigt er, was Brot ausmacht und wie sich die sozialen, gesundheitlichen und ökologischen Bedingungen in Brot verkörpern.