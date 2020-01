Der Spatenstich für den Zubau zum Loisium-Hotel ist bereits erfolgt, Fertigstellung und Eröffnung sind für März 2021 geplant.

Nach der Eröffnung des Hotels 2005 (82 Zimmer) und dem Spa- und Restaurantzubau 2017 wird nun im Weingarten westlich des Loisium-Parkplatzes ein 2.900 m² großer Komplex entstehen, der mit dem Haupthaus durch einen unterirdischen Gang verbunden wird.

Die Entwürfe stammen wiederum vom New Yorker Architekten Steven Holl. Rundbögen und gewölbte Zimmer sollen an die historischen unterirdischen Weinkeller denken lassen, Außenwände und Dächer werden in matten und vorgewitterten Rheinzink „eingehüllt“. 25 Zimmer, fünf Suiten, ein Seminar- und Konferenzbereich und ein „Reflecting Pool“ als Outdoor-Mittelpunkt entstehen.