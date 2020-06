Seit knapp vier Wochen hat das Loisium-Hotel wieder geöffnet, und „es läuft bislang sehr gut“, berichtet Manager Mustafa Özdemir. Man habe das Frühstücksbuffet auf „nachhaltig und regional“ umgestellt, die Verweildauer der Gäste sei derzeit länger als im Schnitt (1,8 Nächte), man habe außerdem eine Befragung unter 6.500 Gästen gestartet, was ihnen nach Covid nun besonders wichtig sei. Was noch fehle, seien Seminare und natürlich Gruppen- und Busreisende, was sich vor allem in der Loisium-Weinwelt bemerkbar macht. Auch hier gibt es Änderungen, der Eingangsbereich wurde neu gestaltet, die Digitalisierung des Rundgangs forciert.

Der Hotelzubau, wieder vom New Yorker Architekten Steven Holl geplant, liege laut Özdemir trotz etwa dreiwöchiger Stehzeit im Zeitplan. Im Weingarten im Nordwesten entstehen insgesamt 25 Zimmer, fünf Suiten, Seminar- und Co-Working-Bereiche, der Zubau wird mittels Tunnel mit dem bestehenden Loisium verbunden. Geplante Eröffnung: März 2021.