Er wollte nie Schaffner, sondern immer der Lokführer sein, und dieses Ziel hat er in seinem Berufs- und politischen Leben voll durchgezogen: Hubert Meisl, über 30 Jahre Direktor der Raiffeisenbank Langenlois, war 23 Jahre in der Gemeindepolitik tätig, davon zehn Jahre als Bürgermeister. Mit Ende April hat er alle politischen Ämter zurückgelegt. Nun erhielt er im Rahmen einer Feierstunde, die die Liedertafel musikalisch umrahmte, für seine Verdienste zum Wohle der Stadt die Ehrenbürgerschaft verliehen und wurde auch zum Ehrenbürgermeister ernannt.

Laudatio auf den „Motor der Region“

Hans Penz, Landtagspräsident außer Dienst, hielt die Laudatio auf seinen „teuersten“ Bürgermeister. Er würdigte den „Langenloiser mit Herz, Geist, Leib und Seele“ als Verantwortlichen und Motor der positiven Entwicklung der Stadt und der Region, als bodenständigen Visionär, der immer den Blick für das Machbare gehabt und das auch konsequent verfolgt habe.

„Er war uns bei den Besprechungen immer einen Schritt voraus, hatte sich über die anstehenden Themen bestens informiert“, zollte auch Bürgermeister Harald Leopold, seit zehn Jahren im Gemeindegremium vertreten, seinem Vorgänger Respekt.

„Der Hubert hat sein Amt mit einem Aufwand betrieben, den ihm so schnell keiner nachmacht“, erinnerte Vizebürgermeister Leopold Groiß an die „Hausbesuche“ Meisls bei den Bewohnern der Stadt und in den Katastralgemeinden, an die frühmorgendlichen Stadtratssitzungen, und zählte Projekte wie die Innenstadtbelebung, den Wohnbau, die Schaffung von Parkplätzen, den Bau der Sportanlage auf, die dem „Altbürgermeister“ immer besonders am Herzen gelegen seien.

„Hab ich‘s verdient?“, bedankte sich Meisl in einer sehr gefühlsbetonten Rede für die hohe Ehrung und sagte seinerseits seinen Weggefährten und Mitstreitern (Vorgänger-Bürgermeister Kurt Renner, Hans Penz, Bezirkshauptfrau Elfriede Mayrhofer, dem Gemeinderats- und Gemeinde-Team) Dank. „In den letzten zehn Jahren hat die Gemeindearbeit mein Leben geprägt. Jetzt steh ich mit beiden Füßen im Privatleben am Gas“, genießt er die Freizeit mit der Familie und Freunden, geht viel auf Reisen und pflegt seine Hobbys. Unter anderem besitzt er seit 32 Jahren die Privatpiloten-Lizenz, ist schon bis nach Dubrovnik geflogen.

Das Resümee fällt sehr positiv aus

Auf seine politische Laufbahn blickt er gelassen zurück. „Es hat mir bis zuletzt Spaß gemacht, die Entwicklung der Gemeinde mitzubestimmen. Dass man‘s nicht allen recht machen kann, ist klar. Einerseits muss man Kritik aushalten können –

wie beim Projekt Seestraße, das jetzt überhaupt kein Thema mehr ist. Und andererseits sind viele zu Freunden geworden“, zieht er ein positives Resümee.