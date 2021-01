Es war gegen 12 Uhr Mittag, als am 29. Jänner ein Sattelschlepper aus Lettland in der Kamptalstraße in eine brenzlige Situation geriet.

Von der Fahrbahn gerutscht

Der Lenker hatte von der Kamptalstraße in die Zufahrt zu einem lokalen Weingut abbiegen wollen und offenbar die Länge seines tonnenschweren Gefährts unterschätzt. Der Aufleger rutschte mit den drei rechten Hinterrädern von der Fahrbahn. Das Schwerfahrzeug hing in bedrohlicher Schieflage fest. Die Langenloiser Feuerwehr wurde zu Hilfe gerufen.

Bereits 22 Tonnen geladen

Rasch war klar, dass nicht daran zu denken war, den mit 22 Tonnen Autobatterien beladenen Lkw mit herkömmlichen Mitteln wie Seilwinden wieder flott zu bekommen. Daher wurde die FF Krems mit dem schweren Kranfahrzeug, das 48 Tonnen heben kann, zu Hilfe gerufen. Parallel zu umfangreichen Sicherungsarbeiten neben und sogar unter dem Lkw gelang es mit Hilfe dieses Spezialfahrzeugs, den Sattelschlepper wieder auf die Fahrbahn zu stellen.

Heimreise mit Verzögerung

Dieser wollte in Langenlois zu den Batterien noch mehrere Paletten Wein zuladen, um dann die Reise Richtung Baltikum anzutreten. Dank des erfolgreichen Einsatzes der Feuerwehren, denen eine schonende Bergung gelang, war dies dem Lenker mit einiger zeitlicher Verzögerung auch aus eigener Kraft möglich. Die Silberhelme aus Langenlois und Krems standen mit 17 Helfern rund zwei Stunden im Einsatz.