Christa Hameseder: Große Bilderschau mit Geburtstagsfest

Darunter Sissi Pröll und Rotkreuz-Capo Hans Ebner – an deren Sozialprojekte „Hilfe im eigenen Land“ und „Kinderburg Rappottenstein“ gehen die Verkaufserlöse der Hameseder-Bilder.

„Vom Glück der Farben“, unter dieses Motto stellt die Künstlerin die Schau – Laudator Carl Aigner , ehemals Direktor des Museums NÖ, hob die Energetik in den Bildern hervor, die den „Blick zu sich selbst“ öffnen, lobte auch das soziale Engagement Hameseders. Sie selbst sprach von einer „Jubiläumsausstellung“, sie habe in den Jahren ihrer künstlerischen Tätigkeit immer den Fokus auf „Inklusionsarbeit“ gelegt (sie selbst ist Kinderburg-Botschafterin).

Die offizielle Eröffnung der Ausstellung erfolgte durch Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll . Für die musikalischen Akzente sorgten Erich Loskott am Piano und Michi Troll am Mikrofon. Sie durfte zu späterer Stunde gemeinsam mit Hannes Rauscher an der Trompete noch das Jürgens-Lied „Mit 66 Jahren ...“ anstimmen, zu Ehren von Raiffeisen-Holding-Obmann Erwin Hameseder , dem ein militärisches Überraschungsständchen zum Geburtstag geboten wurde – das Bläsersextett hatte Militärkapellmeister Adi Obendrauf mitgebracht.

Angestoßen wurde von den Besuchern, darunter auch NÖ Militärkommandant Martin Jawurek , Generalmajor Rudolf Striedinger , Profil-Herausgeber Christian Rainer , Uniqa-Vorstand Andreas Brandstetter , VIC-Managerin Elisabeth Stadler , mit Weinen des Walkersdorfer Weinguts Kapellenhof der Familie Fischer .

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.