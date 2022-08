Loisium-Hotel in der Champagne eröffnet

Werbung

„Mit unserem neuen Hotel in der Champagne tragen wir unsere Philosophie erstmals über Österreichs Grenzen hinaus“, berichtet Mustafa Özdemir, Managing Partner der Loisium Hotel Group, die auch die Loisium-Hotels in Langenlois und im steirischen Ehrenhausen umfasst.

Am 1. August wurde das Hotel in der Champagne (95 Doppelzimmer, sechs Suiten vier Meetingräume, Spa und Restaurant) eröffnet, es grenzt an den Naturpark Montagne de Reims. Entworfen wurde es vom Pariser Architekturbüro Jouin-Manku.

Begonnen wurde mit dem Bau vor zwei Jahren, eine der Investorinnen ist Susanne Kraus-Winkler, mittlerweile Tourismus-Staatssekretärin sowie Mitbegründerin und Gesellschafterin des Loisium-Hotels in Langenlois.

