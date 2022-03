Neubau-Pläne: Häuser stehen vor dem Abriss

Werbung Krems Anzeige Rauchfrei mit der ÖGK

Schon vor etwa drei Jahren sind die letzten der 28 Mieter aus den gemeinde eigenen Häusern Rudolfstraße 12 und 14 ausgezogen, jetzt werden die Gebäude geschleift. Der Beschluss, den Hauskomplex abzureißen, wurde schon damals gefasst, laut Bürgermeister Harald Leopold seien Sanierungsmaßnahmen nicht mehr wirtschaftlich gewesen. Die Anlage war Anfang der 50er-Jahre errichtet und vor etwa 30 Jahren renoviert worden. Den Neubau-Plänen stand allerdings von Landesseite eine Novellierung der Raumordnung entgegen, sodass ein neues Widmungsverfahren gestartet werden musste, das Abriss und Neubau bislang verzögert hat.

Nun ist es aber so weit, die Schuttcontainer stehen bereit, die letzten noch vorhandenen Einbauten werden soeben entfernt, in den nächsten Wochen erfolgt der Abriss. Die Stadtgemeinde hat das Grundstück an die Kremser Wohnbaugesellschaft Gedesag per Baurechtsvertrag verpachtet, die hier 20 Wohnungen inklusive Stellplätzen errichten wird.

Vorschläge, das Gebäude eventuell als Flüchtlingsunterkunft für zu erwartende Ankömmlinge aus der Ukraine zur Verfügung zu stellen, sind obsolet, da die komplette Infrastruktur (Wasser, Strom) im Gebäude längst deinstalliert ist.

