Paar-Therapie im Kino des Vierzigerhofes

Sie ist studierte Juristin und diplomierte Mediatorin mit einer Ausbildung im sexualwissenschaftlichen Bereich: Eleonore Neiss gab in ihrer „Werkstatt“ (im Kino des Vierzigerhofes) Einblick in die tägliche berufliche Beziehungsarbeit und -erfahrung – und eine Anleitung zu einem glücklicheren Eheleben. Zog Vergleiche zwischen Verkehrs- und Ehegesetzen („Was wir unseren Autos regelmäßig an Service zukommen lassen, kann doch für unsere Beziehungen nicht verkehrt sein?“), wies auf „Schleudergefahr“ und „Sackgassen“ hin und verteilte Anleitungen zum Basteln eines „Ehe-Meters“. Und das alles mit Augenzwinkern und Schmäh.

Neiss (47), „Langzeit-Ehefrau“ und Mutter von drei Söhnen, seit 2016 Grünen-Gemeinderätin, sorgt in ihrem Programm „Ehepickerl“ für den ganzheitlichen Beziehungsblick. Wiederholung am 3. Dezember im Langenloiserhof.

