Langenlois: Polizei sucht Besitzer des gestohlenen Fahrrades

In der U-Haft endete für einen 27-Jährigen aus der Gemeinde Aschbach-Markt eine Aktion in Langenlois.

Dieb in Flagranti erwischt

Der Mann wurde am 8. Oktober kurz vor 13 Uhr von der Security im Bereich des Bahnhofes Langenlois ertappt, als er an einem Fahrradschloss hantierte. Offenbar war er gerade im Begriff, dieses zu stehlen. Auch ein aufgebrochenes Fahrradschloss hatte der Mann bei sich. Die Bediensteten des Sicherheitsdienstes konnten den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Beamten der Polizeiinspektion Langenlois an der Flucht hindern.

Flucht aus der Justizanstalt

Weil der dringende Verdacht besteht, dass der Verdächtige eine größere Zahl an Fahrraddiebstählen auf dem Kerbholz hat, wurde seine Einlieferung in die U-Haft angeordnet. Beinahe wäre dem Aschbacher dann noch die Flucht gelungen. Als das Polizeifahrzeug den Hof der Justizanstalt (JA) Krems erreicht hatte und das Tor langsam zuging, entwischte der Kriminelle mit einer gewagten Hechtrolle unter dem Rolltor in die Kasernstraße.

Rasch wieder geschnappt

Doch er hatte offenbar nicht mit der enormen Fitness eines der ihn eskortierenden Kripo-Beamten gerechnet. Dieser nahm es mit dem Flüchtenden auf und lief ihm durch die Kasernstraße nach. Er konnte den Amstettner nach wenigen Metern stellen und anschließend wieder in die JA zurückbringen. Dort muss er nun hinter Gittern auf die Ergebnisse der weiteren Ermittlungen warten.

Wem gehört das Fahrrad?

Indessen sucht die Polizei nach dem Besitzer des Fahrrades, das beim Verdächtigen gefunden wurde. Es dürfte in Langenlois oder zumindest in der Region Krems gestohlen worden sein. Sollte der Besitzer sein Fahrzeug erkennen oder jemand einen Hinweis zum Besitzer geben können, sind Hinweise an die Polizeiinspektion Langenlois (059133/3444) oder jede andere Polizeidienststelle hilfreich.

