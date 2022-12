Poly-Schüler bei „Bau-Casting“

Werbung

Ein Bau-Lehrlingscasting fand nach 2-jähriger pandemiebedingter Pause wieder in der Bauakademie und in deren neuen Lehrwerkstätten in Haindorf statt. 62 Schüler aus Polytechnischen Schulen (PTS) Niederösterreichs (aus Grafenegg, Krems, Hollabrunn, Laa an der Thaya, Mistelbach, Scheibbs, St. Pölten, Zistersdorf und Zwettl), begleitet von ihren Lehrern, stellten sich dem Wettbewerb, der in den Disziplinen Theorie (Mauern) und Praxis (Mathematik, Deutsch, Allgemeinbildung und Sportmotorik) ausgetragen wurde.

Fünf erste Plätze wurden ermittelt, die Gutschein-Preise gingen an Alexander Kasser (PTS Scheibbs), Tobias Neumann (PTS Mistelbach), Timon Höllmüller (TS Grafenegg), Victoria Karl (PTS Scheibbs) und Johannes Zwicker (PTS Krems).

Der Bewerb wurde auch als Kontaktplattform genutzt: Vertreter von Baufirmen waren vor Ort, um die teilnehmenden Jugendlichen kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen und auch für Auskünfte zur Verfügung zu stehen. Veranstaltet wurde dieser Bewerb von der Bundesinnung Bau, als kompetente Ansprechpartnerin vor Ort war Sonja Liegler, die Lehrlingsexpertin der NÖ-Landesinnung Bau, vor Ort.

