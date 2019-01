In der Wein- und Bierstadt gibt es auch viele gebrannte hochprozentige Erzeugnisse, doch das ist neu: Jörg und Erwin Hartl haben noch vor Weihnachten ihren „Fiaker-Whisky“ abgefüllt. Einen „Single Malt, unfiltered, Single Cask“ mit 43 Volums prozent Alkohol, sechs Jahre im Eichenfass gelagert. „Man glaubt ja gar nicht, wie viele Leute gern Whisky trinken“, können sich die beiden nur über positive Resonanz bei Verkostungen (und auch über sehr gute Verkaufserfolge schon in den ersten paar Wochen) freuen.

Gebrannt wird der Whisky allerdings nicht in Langenlois. Dafür ist eine kleine Bier-Brauerei und Whisky-Brennerei in Langenrohr zuständig, die sich vor sieben Jahren an die Hartl-Brüder gewandt und sie gefragt hat, ob sie nicht gemeinsam dieses Projekt angehen wollten. Die haben nicht lang gezögert und 2011 die erste Maische hergestellt.

Nach der Gärung wurde das Gemisch in Langenrohr gebrannt, seit 2012 haben nun 100 Liter hochprozentiger „Roh-Whisky“ in einem Eichenfass auf ihre „Geburt“ gewartet. „Wir haben zwischendurch immer wieder gekostet und optimiert, bis wir heuer befunden haben: Jetzt passt‘s“, so Erwin Hartl. Abfüllung und Etikettierung und die Veredelung der Flaschen mit einem Wachsüberzug machen die Hartl-Brüder alles in Eigenregie.

Der 2018er-Whisky soll kein „Einzelfall“ bleiben: Jedes Jahr wurde bisher eine Charge gebrannt. Wenn‘s wieder „passt“, gibt‘s einen neuen.