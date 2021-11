Rabl: Weltbester Weißwein-Macher

„Unglaublich!“, sagt da sogar der Winzer selbst: Rudi Rabl hat sich nun schon zum zweiten Mal (nach 2019) bei der International Wine & Spirit Competition (IWSC) die Trophy als weltbester Weißwein-Macher geholt – er steht damit in einer Reihe mit dem Weingut Vilafonte aus Südafrika (Rotwein-Trophy) oder dem Weingut Inniskillin aus Kanada. Dieses hat heuer die Trophy als bester Süßwein-Produzent abgeräumt und Rabl damit nur ganz knapp geschlagen, denn auch in dieser Kategorie stand der Langenloiser auf der Short List unter den Top drei: „Das freut mich natürlich ebenfalls sehr, da das Süßwein-Produzieren für mich zur Königsklasse zählt.“

Für den Langenloiser Großwinzer sind IWSC-Prämierungen nichts Neues: 2018 und 2019 gewann er die Trophy für den besten Grünen Veltliner (Alte Reben 2016 aus der Ried Dechant bzw. Alte Reben 2017 Ried Loiserberg). Die Auszeichnungen werden „im Normalfall“ im Rahmen einer großen Gala in der „Iconic Guildhall“ in London überreicht – die fiel heuer Corona-bedingt aus, Rabl erfuhr online vom Gewinn der Weißwein-Trophy. Die „International Wine & Spirit Competition“ bewertet seit 50 Jahren Weine und Spirituosen. Einmal jährlich verkostet eine internationale Jury Einsendungen aus mindestens 90 Ländern der Welt. Weitere Erfolge des Weinguts Rabl sind unter anderem zwei Decanter Trophy Winner, Landessieger 2017 in den Kategorien Riesling und Sauvignon Blanc und auch der Titel „Weingut des Jahres“ bei der Langenloiser Weinchampions-Prämierung 2017.