Es ist fix: Die Operette „Die Fledermaus“ wird auf der Bühne des Schlosses Haindorf nicht im heurigen Jubiläumsjahr gespielt, sondern erst im Sommer 2021.

„Mit der Entscheidung wurde sehr lange zugewartet. Zu viele Einschränkungen auf und hinter der Bühne, bei den Proben und ganz allgemein auch für den Betrieb“, sind laut Kultur-Geschäftsführer Robert Stadler die Gründe. Damit wird es heuer auch kein Winzerdorf, keine große Tribüne, keine Side-Events (wie das Insieme-Konzert) geben. Aber ganz ohne Kultur soll der Sommer 2020 nicht vergehen: „Wir planen am Premierentag und am 1. August Operettenkonzerte in kleinerem Rahmen, die vom Ensemble der Fledermaus gestaltet werden. Außerdem soll es im Sommer ein kleines Festival im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten geben. An einem Programm wird gearbeitet“, geht Stadler in die Kultur-Offensive.

Stattfinden wird das Kindermusical „Ritter Rost“ in den Erlebnisgärten in Schiltern wie geplant ab 8. Juli. Intendant Werner Auer ist sicher, die Abstands- und Sicherheitsvorschriften bei diesen Outdoorveranstaltungen einhalten zu können. Tickets sollten im Vorfeld besorgt werden, bei Bedarf gibt es Zusatzvorstellungen.