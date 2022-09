Neuer Trägerverein für Schulen der Franziskanerinnen

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Höhere Lehranstalt für Sozialmanagement und die Fachschule für Sozialberufe in Haindorf sowie die Privatvolksschule in Schiltern werden von den Schulschwestern der Franziskanerinnen Amstetten betrieben. Nun hat der Verein für Franziskanische Bildung (VfFB) die Trägerschaft der mehr als 50 Bildungseinrichtungen in NÖ, OÖ und der Steiermark übernommen.

Im Vorstand vertreten ist Franziska Bruckner, Generaloberin der Franziskanerinnen Amstetten, eine der Initiatorinnen des Vereins. Der gemeinsame Trägerverein soll den Fortbestand der Schulen im franziskanischen Sinn sicherstellen. „In den internen Abläufen ändert sich einiges, aber das grundsätzliche Angebot unserer Langenloiser Schulen bleibt in vollem Umfang erhalten“, stellt Klaus Doujak, Direktor der Sozialschulen, fest.

