Thema neue Siedlung Lange Sonne Nord: Wie wird die künftige Verbauung dieses immerhin 4,5 Hektar großen Areals in bester Lage ausschauen? Wie berichtet, wurden ja in einem Gutachterverfahren Vorschläge von vier Raumplanungsbüros erarbeitet. Ein elfköpfiges Bewertergremium der Stadtgemeinde, in dem unter anderen auch Bürgermeister Harald Leopold, Baudirektor Erich Obkircher und Vertreter aller vier Gemeinderatsfraktionen saßen, stimmte über die eingereichten Projekte ab. Die Mehrheit entschied sich für den Plan eines Wiener Raumplanungs büros.

„Dieser Entwurf dient uns nun als Grundlage für den Teilungsplanentwurf, der zum überwiegenden Teil in der Umsetzung berücksichtigt wird und auch in der Gemeinderatssitzung beschlossen wurde“, berichtet Stadtrat Stefan Nastl. Konkret geht es um die Frage, wie viele frei stehende Einfamilienhäuser, wie viele Reihen- und Doppelhäuser und vor allem, wie viele so genannte „Gartenhofhäuser“ auf dem Areal eingeplant werden.

Möglichst flächenschonende Verbauung

Letztere werden in einer geschlossenen Baureihe angeordnet, haben ein einheitliches Aussehen, sind eingeschoßig. Während die von den Grünen bevorzugte „Variante 5“ (ein Plan, der im Nachhinein als Kompromiss aus den vier Gestaltungsplänen erstellt wurde, über den aber nicht abgestimmt wurde) knapp 40 solche Häuser beinhaltet, sind nun acht Gartenhofhäuser geplant, die von einem Bauträger errichtet werden. „Es ist dies eine Alternative. Wir wissen nicht, wie sehr diese Bebauungsform angenommen wird und ob sie sich als richtungsweisend für die zukünftige Entwicklung erweist“, berichtet Nastl von diesbezüglichen erfolgreichen Projekten in Krems und Egelsee.

Im Siedlungsgebiet Lange Sonne Nord sind neben den acht Gartenhofhäusern nun 24 Reihenhäuser, zehn Doppelhäuser und 25 Einfamilienhäuser geplant. „Wir streben eine möglichst flächenschonende Verbauung an, die Größe der Bauplätze für die Einfamilienhäuser ist mit 500 bis 600 Quadratmetern schon sehr reduziert gegenüber früheren Planungen“, so Nastl. Als Nächstes steht jetzt die grobe Erschließung des Areals an: Baustraßen werden angelegt und Versorgungsleitungen errichtet.