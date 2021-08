„Unsere Winzerkollegen an der Ahr in Deutschland hat das Hochwasser in unvorstellbarem Maße getroffen. Manche haben tatsächlich ihren gesamten Betrieb mitsamt Maschinen und Weinen verloren“: Der Langenloiser Winzer Thomas Leithner hörte von der Katastrophe, beschloss zu helfen und sich der Hilfsaktion „SOLIDA(H)RITÄT“ des Weinguts St. Antony anzuschließen. Da wurden (und werden) Pakete zu sechs Flaschen Wein, alle von Winzern aus unterschiedlichen Ländern und Weinanbaugebieten, gespendet und in Online-Shops verkauft (bislang schon 10.000 Pakete); der Erlös kommt den Hochwasser-betroffenen Winzern an der Ahr zugute.

„Dann wurde diese Aktion bei uns immer größer und weitgreifender“, erzählt Leithner, dass er zuerst einige befreundete Weinhauer angesprochen, die wiederum mit Winzerfreunden geredet hätten – und jetzt sind es 27 Kamptaler Winzer, die unter dem Motto „Kamptal für die Ahr“ 1.566 Flaschen Wein gespendet haben.

Das Weingut Leithner fungierte als Sammelstelle, von hier wurden drei Paletten mit dem gespendeten Wein nach Deutschland versendet.