20 Jahre war sie Kapellmeisterin der Stadtkapelle, fünf Jahre fungierte sie auch als Obfrau, 31 Jahre gehörte sie dem Vorstand an: Sandra Krammer hat nun im Rahmen der Jahreshauptversammlung den Taktstock an ihren Stellvertreter Michael Cerny weitergegeben.

Erich „Exi“ Exenberger, seit 14 Jahren Obmann des Vereins, 29 Jahre im Vorstand, hat seine Funktion seinem Vize Werner Proschinger übertragen. Keine Funktionen im Vorstand mehr übernahmen außerdem die Raidls: Hansi sen. war 21 Jahre im Vorstand; Hansi jun. sechs Jahre.

Neben dem Umbau im Vorstandsteam standen die Auftritte der Kapelle im Fokus – 2020 aufgrund der Corona-Einschränkungen sehr überschaubar. Für heuer ist jedoch wieder das traditionelle große Konzert im Advent, am 4. Dezember, diesmal in der Sporthalle geplant. Unter dem Motto „Change is coming“ erwartet die Stadtkapelle James Cottriall als Stargast.

Die Stadtkapelle ist nicht nur das musikalische Aushängeschild der Gemeinde, sie sorgt auch für die Ausbildung des Musikernachwuchses: 114 Schüler erhalten im Musikheim derzeit Unterricht in Gitarre, Klavier, Blech- und Holzblasinstrumenten, Schlagzeug, Gesang ... Bürgermeister Harald Leopold würdigte die Bedeutung der Stadtkapelle – und sprach die Möglichkeit einer Musikschule an.