Teenies brachen in ihre Schule ein

Aus Langeweile und um an ein Zigarettenversteck zu kommen, brachen einige Burschen über ein ausgehebeltes Toilettenfenster in ihre Neue Mittelschule in Langen lois ein.

Beim Zigarettenrauchen blieb es nicht, wie zwei Jugendliche (15 und 16) geknickt vor Gericht eingestanden. Man habe mit noch weiteren Eindringlingen (gesondert verfolgt) herumgetollt, dabei mehrere Saftflaschen über die Böden vergossen, Pflanzen aus den Töpfen gerissen und zwei Computertastaturen zerstört.

Das Duo gab auch Diebstähle (Fahrradcomputer, Textmarker, Kabel) zu: „Es war ein Blödsinn“, zeigten die beiden Einsicht. Die bislang unbescholtenen Jugendlichen kamen mit einer Diversion – je 25 Stunden Strafarbeit – davon.

