Trafik schließt, Murth sagt Ade

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Sein Großvater Engelbert Murth hat im Jahr 1918 die Berechtigung zum Betrieb einer Tabak-Trafik auf dem Kirchenplatz erhalten („Als Kriegsinvalider hat er sich die Lizenz aus Krems-Stein geholt – da ist er mit einem Fuß hingegangen ...“), 1946 wurde an Sohn Franz übergeben, 1989 hat Rudolf Murth nach einer Karriere beim Bundesheer (1988 ist er als Oberstleutnant abgerüstet) das kleine Geschäft übernommen, das er damals komplett umgebaut hat.

Der Verkauf von Zigaretten ist sein Kerngeschäft, „die vielen Berufsschüler halten den Laden am Laufen“, stellt er fest, dass sich die Rauchergewohnheiten im Lauf der Jahre wenig verändert hätten. „Skruf“ und „Velo“ sind dazugekommen – kleine Nikotinbeutel mit Minz-Geschmack, „ein Modetrend, der vor allem von den Jungen geschätzt wird“, so Murth. Früher war der Verkauf von Stempelmarken eine gute Einnahmequelle, in Zeiten der Digitalisierung sei auch das Zeitungs- und Zeitschriften-Geschäft stark rückläufig. Und Lotto-Toto-Annahmestellen gäbe es rundherum immer mehr.

Als „freundlichster Chef“ ausgezeichnet

In der letzten Zeit schupfte er den Laden allein, erinnert sich der 70-Jährige aber gern an die Zeit mit Mitarbeitern und Lehrlingen. Und die sich wohl auch an ihn: 1995 wurde ihm die Auszeichnung als „freundlichster Chef“ zuteil.

Die Übergabe an einen Nachfolger war bereits im Laufen – laut Monopolgesetz darf nur ein Familienangehöriger oder ein Versehrter eine Trafik übernehmen. Allerdings habe sich dieser Plan zerschlagen – der Hausvermieter, eine Besitzergemeinschaft aus Graz, habe nicht zugestimmt, von dieser Seite gibt es wohl andere Pläne.

Am Samstag, 2. Juli, sperrt Rudi Murth als Trafikant das letzte Mal auf – und dann endgültig zu. „Der Kontakt zu den Kunden, das persönliche Gespräch und das Plauscherl zwischendurch“, das werde ihm am meisten abgehen, gibt er zu. Mehr Sport will er nun betreiben, sich der Familie widmen (Murth ist verheiratet, besonders stolz auf Tochter Manuela und Schwiegersohn Andreas, die in den Erlebnisgärten in Schiltern beschäftigt sind).

Und er freut sich auf die Adventzeit, wenn er wieder gemeinsam mit Reinhard Kittenberger musikalische Auftritte in den Erlebnisgärten bestreiten darf. Der Bühne und dem Singen gehörte immer schon seine Leidenschaft, mit seiner Band „Euro 2000“ absolvierte er unter anderem legendäre Auftritte beim Weinfest in Berlin.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.