Trauer um Gemeinderat Viktor Friesacher

Abschied von „unserem lieben Freund und Gemeinderatskollegen“ müssen die Grünen Langenlois nehmen: Viktor Friesacher, Mittelschul-Pädagoge in Pension, ist am 17. November 71-jährig im Klinikum St. Pölten gestorben.

Er war knapp zwei Jahre Mitglied des Gemeinderates, saß im Finanz- und Kontrollausschuss. Umweltpolitik und soziale Fragen lagen ihm am Herzen. Man kannte ihn auch als Funktionär der Langenloiser Pfadfindergruppe, wo er als Jugendleiter, Gruppenleiter, Obmann und zuletzt Ehrenobmann seine Spuren hinterlassen hat. Auch in der Volkshochschule war Friesacher Vorstandsmitglied, engagierte sich unter anderem für die Flüchtlingshilfe, hielt ehrenamtlich Deutschkurse ab. „Er steht – und so wird er uns in guter Erinnerung bleiben – für Hilfsbereitschaft, Menschlichkeit und Anteilnahme“, so die Grünen in ihrem Nachruf.