„Wir haben genug zentrumsnahe Parkplätze, vor allem auch entlang der Kamptalstraße“, sieht Bürgermeister Harald Leopold den Bedarf an Parkflächen in der Stadt gedeckt bzw. sogar zu groß – und befürwortete, so wie der gesamte Gemeinderat einstimmig, die Umwidmung des Parkplatzes an der Kamptalstraße, offiziell P2 Zentrum benannt, in Bauland-Wohngebiet. Zusammen mit dem danebenliegenden Areal der Liegenschaftsverwaltung ergibt sich eine Fläche von etwa 1.400 Quadratmetern, die nun als Wohnbaugrundstück zur Verfügung steht. Hinter dem Parkplatz ist eine Spenglerei eingemietet, deren Zufahrt weiterhin vertraglich gesichert ist.

Bestehen bleibt übrigens der Parkplatz gleich neben der Abfahrtsrampe in die Seestraße.

Diskussionen mit Anrainern waren der Umwidmung vorausgegangen. Sie hatten argumentiert, dass der Platz besonders bei Veranstaltungen im Zentrum sehr wohl frequentiert werde – was die Gemeindevertreter allerdings nicht nachvollziehen konnten: „Wir haben uns die Situation einige Male vor Ort angesehen“, so Leopold.

Warum man diese Grünlandreserve umwidmet? „Wir werden vom Land laufend dazu aufgefordert, im innerstädtischen Bereich zu verdichten, bevor wir außerhalb der Stadt Bauland aufschließen“, informiert der Bürgermeister, dass man weitere solche Flächen, die in Besitz der Stadtgemeinde bzw. der Liegenschaftsverwaltung stehen, als Bauland widmen werde.