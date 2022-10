Verstärkung für Lehrer-Team an der Gartenbauschule

Sieben neue Pädagogen verstärken das Lehrer-Team an der Gartenbauschule. Fachschuldirektor Franz Fuger betont deren besonders hohe fachliche Bildung. Gemeinsam mit Berufsschuldirektor Andreas Kovac begrüßte er Nicole Kajtna, Fiona Kiss, Romana Sturm, Ramona Strobelberger, Patrick Wimmer, Peter Surböck und Günther Soukup an der Schule. In der Gartenbauschule (Fachschule, Berufsschule und Meisterschule) unterrichten derzeit 31 Lehrkräfte, weitere 40 Mitarbeiter unterstützen im Ausbildungs-Umfeld.

Wer Einblick in das Angebot der Schule gewinnen will, ist zum Tag der offenen Tür am Samstag, 8. Oktober, 9 bis 17 Uhr, willkommen. Da werden auch Floristikmeisterwerke ausgestellt und der erweiterte Schaugarten wird eröffnet.

www.gartenbauschule.at

