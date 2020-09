Seit zehn Jahren verstärkt Josef Prusek das Seelsorgerteam der Pfarre Langenlois. Nun geht er mit 66 Jahren aus gesundheitlichen Gründen in Pension und zurück in seine Heimatstadt Krakau.

2010 übernahm er gemeinsam mit dem Langenloiser Pfarrteam als Vikar die Seelsorge in den Pfarren Zöbing und Mittelberg. Seit dem Bestehen der Pfarrgemeinschaft aller fünf Loiser Pfarren war er überall tätig. Kurze Gottesdienste waren seine „Spezialität“. Prusek wohnte im Zöbinger Pfarrhof, wo er den großen Garten nutzte und betreute und auch den daneben liegenden Kinderspielplatz mähte. In Mittelberg genoss er den sonntäglichen Frühschoppen. Bei seinen „Abschieds“-Messen in Zöbing und Mittelberg wurde ihm mit emotionalen Worten gedankt, für „gute Zusammenarbeit, Humor, Lässigkeit und Unkompliziertheit“ (Pastoralassistent Johannes Leitner).

Josef Prusek empfing am 18. Mai 1980 die Priesterweihe – das 40-Jahr-Jubiläum konnte er heuer allerdings covidbedingt nicht feiern. Seit 1998 war er in Pfarren in Niederösterreich, unter anderem in Neulengbach, Asperhofen oder St. Martin, seelsorgerisch tätig.

Witold Prusinski, bisher Pfarrer in Haitzendorf und ebenfalls in Pension, übersiedelt in den Pfarrhof Zöbing. Er wird in der Pfarrgemeinschaft nach Möglichkeit aushelfen, da auch Leszek Ryzka, Generalvikar der Militärdiözese, aus gesundheitlichen Gründen seine Tätigkeit in Gobelsburg minimieren wird. Einen Prusek-Ersatz wird es nicht geben, die Gottesdienst-Ordnung in den Pfarren wird ab 13. September „angepasst“.