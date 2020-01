Die NÖN lädt zur Diskussion anlässlich der Gemeinderatswahl 2020: Die Spitzenkandidaten der vier wahlwerbenden Parteien in der Stadtgemeinde Langenlois stellen sich im Rahmen einer Podiumsdiskussion Fragen zur Gemeindepolitik. Diese findet am Mittwoch, 15. Jänner, 19 Uhr, im Arkadensaal statt.

Was wurde erreicht? Was steht in den kommenden fünf Jahren auf dem Plan? Wie geht es in der Gemeinde weiter? Diese und andere Fragen wird Martin Kalchhauser, Redaktionsleiter der Kremser NÖN, an Bürgermeister Harald Leopold (ÖVP), Brigitte Reiter (Grüne), Christian Schuh (SPÖ) und David Falböck (FPÖ) stellen.

Das Publikum ist herzlich zur aktiven Teilnahme eingeladen.