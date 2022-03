Weinbauverein: Auf Nastl folgt Herbst

Ein Quereinsteiger als neuer Obmann des Weinbauvereins: Nach drei Jahren übergab nun Christian Nastl die Leitung an Robert Herbst, (48), den man wohl eher als exzellenten Fotografen kennt – er hat unter anderem den Langenloiser Imagefilm („A perfect Day“) gestaltet. 2019 hat er sich mit seiner Firma „Point of View“ (pov) in der Stadt niedergelassen, fünf Mitarbeiter und auch seine Partnerin Christina Hugl mitgebracht.

Die beiden machen seit 2016 gemeinsame Sache, sie (aus der Weinviertler Winzerfamilie Hugl) hat sich vor allem dem Sektmachen verschrieben, während er die Ausbildung zum Wein-Facharbeiter gemacht hat: „Beim Fotografieren bin ich mit vielen Winzern zusammengekommen, das Thema hat mich immer schon interessiert.“ In der Umgebung von Langenlois bewirtschaften die beiden drei Hektar Weingärten, demnächst soll ein Keller in Zöbing bezogen werden.

Herbst sieht den Verein als Servicebetrieb für die Langenloiser Winzer, künftige Aufgaben seien unter anderem die Sicherstellung der Wasserversorgung für die Weingärten, Betrieb und Wartung des gemeinsamen Maschinenparks, die erfolgreichen Aktivitäten wie das „Verwirren“ gegen den Traubenwickler oder das „Räuchern“ bei Spätfrost sollen weitergeführt werden. Wichtig seien weiterhin die Weinchampion-Prämierungen, um den Loiser Wein in den Fokus zu rücken, als eine der Veranstaltungen ist „Wein im Schlosspark“ im August geplant.

Zum neuen Vorstandsteam zählen Stefan Rosner und Christian Nastl als Stellvertreter, Roland Vogl als Kassier (Stellvertreter Helmut Fichtenbauer-Mold) und Anna Grillmaier als Schriftführerin (Stellvertreterin Kostleiterin Julia Grillmaier). Dem erweiterten Vorstand gehören Christoph Nastl (Weingut Bründlmayer), Martin Steiner, Tom Ganser (Weingut Weszeli), Gregor Lehner und Eva Steininger an. Ein wichtiger Mann ist auch Otto Haag als Maschinenwart der Maschinengemeinschaft. Erich Kroneder, Rudi Rabl und Nobert Rosner stehen dem jungen Team auch weiterhin als erweiterte Vorstandsmitglieder mit Rat und Tat zur Seite. Thomas Nastl hat sein Amt als Kassier nach 20 Jahren zurückgelegt.

