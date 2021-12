Ein Bestatter erzählt: Geschichten, die der Tod schrieb

Er gilt als Wiens „Promi-Bestatter“, sorgt bei den großen Begräbnissen von VIPs (wie Otto von Habsburg, Helmut Zilk oder erst heuer Hugo Portisch) für den würdevollen Rahmen, wurde vor knapp zwei Jahren mit dem Goldenen Verdienstzeichen der Stadt Wien ausgezeichnet – und ist jetzt sogar unter die Autoren gegangen: Peter Holeczek, Leiter der Zentralen Kundenservicestelle der Bestattung Wien, hat einen Beitrag in dem neuen Buch von Herausgeber Florian Keusch verfasst, der – als Holeczeks Chef – selbst seit vielen Jahren für das Marketing der Bestattung Wien und das Bestattungsmuseum am Wiener Zentralfriedhof verantwortlich ist.

„Schluss. Aus. Vorbei? Geschichten, die der Tod schrieb“ lautet der Titel des Buches, in dem skurrile, heitere und nachdenkliche Geschichten unter anderem von Stephansdom-Pfarrer Toni Faber, Moderator Peter Rapp, Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und auch von Holeczek nachzulesen sind.

Der Bestattungsprofi, ein gebürtiger Wiener, der seit etwa 17 Jahren mit seiner Familie in Langenlois wohnt, gibt im Buch zum Beispiel Einblick in die Vorbereitungen für den schlimmsten Fall beim Aufenthalt von George Michael 2011 im Wiener AKH, die unter dem Code „Last Christmas“ liefen – der Musiker ist dann Gott sei Dank nicht in Wien gestorben.

Wer Holeczek kennt, weiß, dass er viele solcher „Gschichtln“ erzählen kann, dass die Organisation rund um den Tod und die Bestattung von Prominenten oft von unglaublichen Details geprägt ist. Wer mit ihm einmal über den Wiener Zentralfriedhof gewandert ist, bekommt Einblicke, über die man nur staunen kann. Er selbst hat ein eher distanziertes, unaufgeregtes Verhältnis zum Tod: „Ich hoffe nicht, dass ich es mitbekomme ...“