Er gilt als Experte in Sachen Wahl-Analysen, wird oft (auch im ORF) zurate gezogen, wenn eine fundierte Meinung zu unterschiedlichen politischen Themen gefragt ist: Politikwissenschafter Laurenz Ennser-Jedenastik (38) hat sich unter anderem als Blogger einen Namen gemacht, ist Assistenzprofessor für Sozialpolitik am Institut für Staatswissenschaft der Universität Wien und fungiert derzeit als Leiter eines Forschungsprojektes (Start im März) zum Thema Politikerlaufbahnen, das ihn mit Stolz und Vorfreude erfüllt.

Von der Musik zur Politikwissenschaft

Aufgewachsen ist Laurenz Ennser in Langenlois als drittes von vier Kindern der Lehrer-Familie Charlotte und Johann Ennser, hat nach der Matura am Kremser Piaristengymnasium ein Musikstudium (Komposition und Musiktheorie) absolviert und in dieser Zeit auch den Langenloiser Jugendchor geleitet. „Die Musik wollte ich dann doch nicht gänzlich zu meinem Lebensinhalt machen“, hat er ein Politikwissenschaftsstudium (mit Doktoratsabschluss 2013) draufgelegt, denn „das hat mich immer schon interessiert“.

„Ich hatte in meinem beruflichen Leben bisher viel Glück“ Laurenz Ennser-Jedenastik

„Ich hatte in meinem beruflichen Leben bisher viel Glück“, übt er sich in Understatement. Denn bald wurde man im wissenschaftlichen Bereich auf das Talent des Langenloisers, (Wahl-)Analysen durch Zahlen und Fakten zu untermauern, aufmerksam. Als Uni-Assistent war er jahrelang Mitarbeiter der Nationalen Wahlstudie, für seinen Blog „Standardabweichung“ – den er derzeit aus Zeitgründen stillgelegt hat – wurde ihm vor drei Jahren der Ger hart-Bruckmann-Preis verliehen.

Ennser-Jedenastik ist mit einer Hadersdorferin verheiratet, Vater zweier Töchter im Kindergartenalter – und ein „echter“ Wiener geworden. „Die Infrastruktur hier im Zweiten Bezirk ist optimal, das Umfeld sehr familienfreundlich, es gibt viel Grünraum in der Nähe“, kommt er nur mehr hin und wieder am Wochenende in seine Heimatstadt ins Kamptal. Und derzeit Corona-bedingt noch seltener.

Wie er die Entwicklung der Pandemie und deren Ende einschätzt? „Ich hoffe, dass sich die Lage bessert, wenn’s wärmer wird. Aber da gibt es keinen Zeitplan. Heuer wird’s sicher noch nicht wie früher, ich vermute, es gibt eine stufenweise Lockerung.“

Er verfolgt natürlich das politische Geschehen in Stadt und Land und auch die Performance der Politiker mittels laufender Daten-Erhebungen und Umfragen: „Da hatten die Regierungsparteien zu Beginn der Krise sehr gute Bewertungen. Kritik seitens der eigenen Parteileute und natürlich auch der Opposition, aber viel mehr auch der Bürger an den Maßnahmen hat zugenommen – eine Lose-Lose-Situation“, so seine Analyse.

Politikerfahrung in der Jugend gesammelt

Allerdings seien Gemeindepolitiker in dieser Situation noch mehr gefordert, weil sie „natürlich die Leute vor Ort kennen. Da bekommen sie es sofort hautnah zu spüren, wenn was nicht passt.“

Selbst in die Politik zu gehen reizt den 38-Jährigen eher nicht: „Ich war in meiner Jugend in Langenlois ein paar Jahre als Grün-Gemeinderat aktiv. Das ist aber mit meiner jetzigen beruflichen Rolle nicht mehr kompatibel – und manche Ansichten ändern sich auch ...“

Die Musik hat immer noch Platz in seinem Leben: Wenn es die Zeit erlaubt, steht er als Kapellmeister des 40- bis 50-köpfigen Blasmusikorchesters Musikarbeiterinnenkapelle Wien im Einsatz.