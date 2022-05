Wohnungen in Gedesag-Anlage in Wienerstraße allesamt vergeben

Werbung Arbeit mit Verantwortung Anzeige Montageprofi sichert Europas Straßen

Es ist dies übrigens das 15. Gedesag-Projekt, das in Langenlois abgeschlossen wurde, informierte Direktor Peter Forthuber. Planmäßig wird weiter gebaut: Nummer 16 ist die Wohnhausanlage in der Langen Sonne (ein Teil ist bereits fertig), Nummer 17 das Großprojekt Rudolfstraße und Nummer 18 die Erweiterung des Betreuten Wohnens in der Langen Sonne.

Begonnen hat die Bautätigkeit der Gedesag in Langenlois bereits vor etwa 35 Jahren, das ehemalige Rettungsgebäude in der Bahnstraße war das erste Projekt.

