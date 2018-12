Fritz Zweigelt, geboren 1888 in Hitzendorf bei Graz, Promotion in Naturwissenschaften 1911 an der Universität Graz. Habilitation an der BOKU Wien mit einer Arbeit zum Thema agrikulturelle Pflanzengesundheit. Ab 1912 Mitarbeiter der Höheren Bundeslehranstalt für Wein- und Obstbau am Stift Klosterneuburg (1938 bis 1945 deren Direktor). 1921 Gründung der Bundesrebenzüchtungsstation. Über 500 Publikationen in verschiedenen Fachzeitschriften, zahlreiche Vorträge bei Kongressen. Herausgeber der Fachzeitschrift „Das Weinland. Zeitschrift für Kellertechnik und Weinbau“. Intensive Forschungen zu Rebsorten und Kreuzungen, 1922 „Rotburger“ aus St. Laurent und Blaufränkisch. Im Zuge der praktischen Feldversuche der neuen Züchtungen lernte Zweigelt den Langenloiser Winzer Leopold Birringer kennen, die beiden wurden Freunde. Zweigelts Sohn Rudolf (Arzt, er fiel 1942 in Ostpreußen) heiratete eine Birringer-Tochter, deren Nachfahren blieben in Langenlois sesshaft (und waren vornehmlich Winzer). 1964 starb Fritz Zweigelt in Graz.