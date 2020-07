Im Einklang mit der Natur soll ein harmonisches Miteinander von Insekt und Pflanzenkultur vermitteln werden. In allen Bereichen unserer Lehrgärtnerei haben die Gärtnerminis die Gelegenheit mehr über die Arbeiten in den Bereichen Baumschule, Zierpflanzen-, Gemüse- und Obstbau kennenzulernen. Kursleiterin Helga Schaider erklärt kindgerecht die verschiedensten Themen und Funktionen diverser Gartenarbeiten und so lernen die kleinen Naturliebhaber alles rund um den Gartenbereich. An 10 Nachmittagen verteilt über ein Schuljahr bieten verschiedenste Themen reichlich Abwechslung beim Experimentieren in und mit der Natur (Kräuter erkennen, Nistkasten bauen, Blumenbeet bepflanzen, Stecklingvermehrung, Ernten, …).

Am 25. September 2020 startet die nächste Gärtnerminigruppe mit Schülerinnen bzw. Schülern der 3. oder 4. Klasse Volksschule. Anmeldung ist noch möglich. Nähere Information auf www.gartenbauschule.at



- Artikel von Gartenbau