Langenloiser Sportverein dankte engagierten Akteuren

Werbung

Nicht nur bei den Bezirksfesten im ganzen Land stand am Sonntag ein Hunderter im Mittelpunkt.

Zahlreiche Ehrengäste am Platz

Während in Krems 100 Jahre NÖ begangen wurde, gedachte man auch in Langenlois einem 100-jährigen Bestand - dem des Union Sportvereins. Gefeiert wurde mit allen Zweigvereinen (Sektionen) bei prächtigem Sommerwetter am Sportplatz. Obmann Gerald Eder begrüßte zahlreiche Ehrengäste, allen voran die Vizepräsidentin der Sportunion Niederösterreich Birgit Fürnkranz-Maglock und Vizebürgermeister Leopold Groiß.

Auch an die Kinder war gedacht

Altgediente Mitglieder wurden im Rahmen der Feier für ihr Engagement geehrt. Die Veranstaltung war insbesondere für Kinder ein Highlight und wurde sehr gut angenommen. Für Speis und Trank war gesorgt, und alle Gäste erfreuten sich an den Köstlichkeiten. Weiters wurde auch ein Preisausschreiben durchgeführt und die Siegerehrung als Abschluss der Veranstaltung um 17 Uhr vorgenommen.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.