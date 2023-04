Weinchampions für Einsatz und penible Arbeit belohnt

In Langenlois wurden wieder die besten Weine gekürt. Und es gilt als sicher, dass die preisgekrönten Tröpferl auch bei weiteren Bewerben ganz vorne mitmischen werden.

Weingut Rabl gelang das „Double“

Die Herkunft der Weine spielt im Kamptal eine wichtige Rolle. So werden seit einigen Jahren ganz im Stil des international gelernten Appellationssystems Grüne Veltliner und Rieslinge in die Kategorien Gebietswein und Ortswein sowie Riedenwein (Herbstverkostung) eingeteilt. Im Frühjahr werden auch noch die besten Muskateller- und Roséweine gekürt. Ab sofort dürfen sich die Betriebe Weingut Wolfgang & Sylvia Groll aus Reith, Winzerfamilie Steiner aus Langenlois sowie Weingut Haimerl aus Gobelsburg als „Weinchampion Langenlois“ nennen, das Weingut Rabl aus Langenlois holte sich gleich zwei Urkunden für den besten Riesling und Gelben Muskateller ab!

150 Weine standen zur Bewertung

Bei der Vorkost haben Winzerinnen und Winzer beste Arbeit geleistet und aus rund 150 abgegebenen Weinen die 40 Finalplätze ermittelt. Sommeliers, Weinexperten und Weinkenner aus ganz Österreich kürten in der Finalverkostung die Weinchampions. In der Kategorie Grüner Veltliner Kamptal DAC Gebietswein hatte das Weingut Wolfgang & Sylvia Groll die Nase vorne. Der Kamptal Grüne Veltliner vom Löss 2022 überzeugte in diesem Jahr die Jury.

Rieslinge gemeinsam gewertet

Das Weingut Haimerl sicherte sich wie schon im Vorjahr die Wertung Grüner Veltliner Kamptal DAC Ortswein mit dem Gobelsburg Kamptal Grüner Veltliner 2022. In diesem Jahr wurden die Gebiets- und Ortsweine der Rieslinge in einer Kategorie zusammengefasst, die meisten Punkte erhielt hier der Langenlois Kamptal Riesling Vinum Optimum 2022 vom Weingut Rabl. Auch bei den Muskateller-Weinen heißt in diesem Jahr der Weinchampion Weingut Rabl (Gelber Muskateller Terrassen 2022). Mit dem Lina Rosé 2022 ging die Wertung Gartensommer-Rosé an die Winzerfamilie Steiner.

Einsatz und penible Arbeit belohnt

„Unsere Paradesorte Grüner Veltliner zeigt auch 2022 einen klaren Sortenausdruck, die vielleicht nur ein bisschen weniger pfeffrige Würze aufweist“, freut sich Weinbauvereins-Obmann Robert Herbst. „Die Rieslinge wiederum sind überraschend rassig geraten.“ Und Ursin Haus-Geschäftsführer Wolfgang Schwarz ergänzt: „Das Weinjahr 2022 verlangte unseren Winzern durch außerordentliche Witterungsbedingungen einiges ab. Mit viel Einsatz und penibler Arbeit konnten sie aber letztlich reife, balancierte Weißweine mit feinem Fruchtspiel auf den Markt bringen.“ Die Siegerweine sind in den Weingütern und in der Vinothek Ursin Haus zu Ab-Hof-Preisen erhältlich. Die erste große Möglichkeit zur Verkostung haben Weinliebhaber beim Weinfrühling Kamptal- Kremstal-Traisental am 29. und 30 April.

Die Besten des Frühjahrsbewerbs

Und das sind die „Top Weine Frühjahr“ aus Österreichs größter Weinstadt in den fünf Kategorien:

Grüner Veltliner Gebietsweine 2022:

Grüner Veltliner vom Löss, Weingut Wolfgang & Sylvia Groll, Reith (Ab Hof-Preis: 6,30 Euro)

Grüner Veltliner Ortsweine 2022:

Kamptal Grüner Veltliner 2022, Weingut Haimerl, Gobelsburg (7,50 Euro)

Riesling – Gebiets- und Ortsweine 2022:

Kamptal Riesling Vinum Optimum 2022, Weingut Rabl, Langenlois (14,50 Euro)

Muskateller 2022:

Gelber Muskateller Terrassen 2022, Weingut Rabl, Langenlois (8 Euro)

Gartensommer-Rosé 2022:

Lina Rosé 2022, Winzerfamilie Steiner, Langenlois (7 Euro)

Weinbauvereins-Obmann Robert Herbst, Michael Moosbrugger, Ursin Haus-Geschäftsführer Wolfgang Schwarz, Martin Steiner, Hannes Reithmaier, Peter Steininger, Christiane Rabl, Anton Eitzinger, Daniel Groll, Bürgermeister Harald Leopold, Johannes Haimerl und Franz-Josef Wutzl (von links). Foto: Robert Herbst

