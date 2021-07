„Die zuletzt erfolgten Öffnungsschritte gehen mit einer merklichen Entspannung des Arbeitsmarktes einher“, zieht der Kremser AMS-Chef Erwin Kirschenhofer Bilanz über die jüngste Zeit am Arbeitsmarkt. „Seit Jahresbeginn haben 2.685 Personen im Bezirk ihre Arbeitslosigkeit mit einer Beschäftigungsaufnahme beendet.“



In 93 Fällen war die Vermittlung erfolgreich

Besondere Aufmerksamkeit gilt aber Kunden, die bereits seit längerer Zeit auf Jobsuche sind. Die Zahl jener, die zumindest ein Jahr arbeitslos gemeldet ist, hat sich pandemiebedingt um 49,9 % auf 575 Personen erhöht. „Deswegen sind wir eng mit den Betrieben in der Region in Kontakt, um mit konsequenter Vermittlung und zielgerichteten Fördermaßnahmen die Chancen auf einen beruflichen Neustart effektiv zu erhöhen und den Bedarf der Unternehmen punktgenau zu decken“, so Kirschenhofer.

Seit Jahresbeginn haben bereits 93 langzeitarbeitslose Personen wieder den Einstieg ins Berufsleben geschafft. „Das ist gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres eine Steigerung um 200 %!“

Ein positives Beispiel ist der Gastronom Harald „Harry“ Schindlegger, der zwei Langzeitarbeitslosen eine Chance gegeben und sie im Bereich des Abwaschdienstes eingestellt hat.

„Das entspricht einer Steigerung gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um rund zehn Prozent.“ Erwin Kirschenhofer

„Arbeitsuchende, die sich weigern, ein passendes Jobangebot anzunehmen, müssen mit Konsequenzen rechnen“, tritt Kirschenhofer dem Vorwurf, die Menschen ohne Job können unbehelligt „auf der faulen Haut liegen“, entgegen. Die Berater des AMS Krems haben von Jänner bis Mai dieses Jahres deshalb bereits 4-mal eine befristete Sperre des Arbeitslosengeldes oder der Notstandshilfe nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz ausgesprochen. „Das entspricht einer Steigerung gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um rund zehn Prozent.“