Kremser Arbeitsmarktgipfel: Auf der Suche nach PH 3 -Typen

Stadt Krems, AMS und Wirtschaftbeirat (KWB) sind starke Partner, wenn es um die Vermittlung von Langzeitarbeitslosen geht. Mit 11.000 Vermittlungsvorschlägen in den ersten vier Monaten wurde die Vorjahreszahl um 50 % gesteigert. Doch mit den Erfolgen, die bereits zu Buche stehen, gibt man sich nicht zufrieden. Das zeigte der Arbeitsmarktgipfel beim Entsorgungsprofi Brantner in Gneixendorf.

Auf der Suche nach PH 3 -Typen ist Geschäftsführer Josef Scheidl: „Wir brauchen Pioniere mit Herz, Hirn und Hand!“ Es gehe gemeinsam mit dem KWB darum, Arbeitsplätze zu schaffen und zu erhalten. „Bildung schützt vor Arbeitslosigkeit“, unterstrich IMC FH Krems-Geschäftsführerin Ulrike Prommer. Die FH-Absolventen mit nur 1 % Beteiligung an der Arbeitslosenrate seien im Vorteil. Lob von AMS-NÖ-Geschäftsführer Sven Hergovich gab es für Erwin Kirschenhofer: „Er reißt sein ganzes Team mit!“ Die Zahlen in der Region seien die besten in NÖ.

„Wir lassen niemanden zurück“, bekannte sich Stadtchef Reinhard Resch zum Kampf um jeden Job. Aus zehn geförderten Stellen beim Magistrat Krems seien sechs Dauerarbeitsplätze geworden, berichtete er und formulierte jovial: „Dafür reiße ich mir den Hintern auf!“

Jetzt startet das AMS die nächste Initiative. Auf einer Karte der Stadt und des Bezirks Krems sollen Betriebe gefunden werden, die bereit sind, Langzeitarbeitslosen eine neue Chance zu geben. Sie soll zur „Karte der 100 Chancen werden“ – verbunden mit dem Versprechen, dass Vorzeigebetriebe und -projekte vom AMS unterstützt und gefördert werden.

