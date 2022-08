Pkw-Lenker auf der B 3 bei Unterloiben getötet

Werbung

Während die Aufräumungsarbeiten durch die Feuerwehren Dürnstein und Krems, die im Einsatz stehen, noch laufen, ist die Autobahnpolizei Krems mit der Erhebung der Unfallursachen beschäftigt.

Pkw-Lenker war sofort tot

Fest steht nach ersten Informationen, dass sich der Unfall wenige Minuten vor 7 Uhr ereignet hat.

Beim Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Pkw wurde der Lenker des Autos in seinem Fahrzeug eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Das konnte auch ein Großaufgebot an Rettungskräften der Rotkreuz-Bezirksstellen Krems und Melk samt dem Notarzthubschrauber Christophorus 2 nicht mehr verhindern.

Kran der FF Krems im Einsatz

Die genauen Umstände sind derzeit noch nicht bekannt, es dürfte sich aber um eine Kollision der beiden Fahrzeuge gehandelt haben, bei der der Lkw seitlich in den Pkw gekracht ist. Der Lenker war chancenlos.

Seitens der Feuerwehr Krems kam der schwere Kran zum Einsatz, weil auch der Lkw nach dem Crash nicht mehr fahrbereit war. Die B 3 war bzw. ist für den gesamten Verkehr gesperrt, eine Umleitung durch den Ort eingerichtet.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.