Kevin lief in Krems alleine über die Ziellinie

Werbung

Nach zwei Jahren Corona bedingter Abstinenz war es am letzten Tag des Jahres wieder so weit. Mehr als 300 Teilnehmer starteten bei der Traditionsveranstaltung in der Wachaumetropole, die seit 1981 ausgetragen wird. Bei perfektem Laufwetter und einwandfreien Wetterbedingungen fegten die Läufer entlang der Glühweinstände durch die Kremser Landstraße.

Im Hauptbewerb, bei dem die Teilnehmer zehn Kilometer in insgesamt vier Runden absolvieren mussten, setzte sich mit Kevin Wallner der Sieger des 39. Silvesterlaufs erneut durch und konnte somit seinen Titel verteidigen: "Ich schaffte es, mich bereits in der ersten Runde von meinen Verfolgern deutlich abzusetzen und konnte am Ende meine 2019er-Zeit mit neuer persönlicher Bestzeit richtiggehend pulverisieren."

Die 30:54 Minuten des Mannes aus St. Veit/Gölsen zählen jetzt sogar zu den schnellsten Siegerzeiten. „Damit rangiert Wallner unter den Top-Ten der je gelaufenen Bestzeiten“, ist sich auch Cheforganisator Fred Wöber sicher. Auf den Plätzen landeten Philipp Gintenstorfer (ULC Langenlois) vor dem Kremser Martin Hofbauer (Team2run). Bei den Damen siegte die Garserin Ruth Doppler in 36:53 Minuten vor Anna Gross und Barbara Kiener.

Veranstalter Fred Wöber zeigte sich mit der 40. Ausgabe des Silvesterlaufs vollends zufrieden. „Nach zwei Jahren Pause war es doch eine Herausforderung. Man muss dabei viele Dinge im Blick haben. Es war ein rundum gelungener Jubiläumslauf.“

Alle Ergebnisse des 40. Silvesterlaufs findet ihr unter: https://balancer.pentek-timing.at/results.html?pnr=14302

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.