Die nackten Zahlen sind erschreckend. Die Badener Beratungsgesellschaft „Standort + Markt“ bescheinigt der Kremser Innenstadt in ihrem „Health Check 2020“ eine Leerstandsrate von 14,8 Prozent. Unter den 24 untersuchten Städten und Wiener Einkaufsstraßen weist Krems damit den vierthöchsten Wert auf, in Niederösterreich ist die Situation nur in Wiener Neustadt (26,5 Prozent) trister.

Sprachen Kommentatoren in der Vergangenheit von einem schleichenden Tod der Innenstädte, bestätigen die Zahlen in Krems diese Meinung nicht mehr. Die Leerfläche hat sich laut „Standort + Markt“ seit 2018 (7,3 Prozent) mehr als verdoppelt. 2019 lag sie bei 8,6 Prozent. Etwas Vorsicht ist bei den Werten allerdings geboten. Die Leerstandsrate bezieht sich nicht auf die verfügbaren Geschäftslokale, sondern auf die Verkaufsfläche, die in Krems 28.500 Quadratmeter beträgt.

Überdurchschnittlich viel Fläche in A-Lage

Mit 21.500 Quadratmeter verfügt die Innenstadt über einen außergewöhnlich hohen A-Lagen-Anteil – das sind jene Abschnitte, „die sich in der Regel durch eine überdurchschnittliche Passantenfrequenz und niedrige Leerstandsraten definieren“, wie „Standort + Markt“ in seiner Analyse schreibt. Im Fall von Krems klingt das wie ein Paradoxon.

F: Kalchhauser Stadtmarketing-Chef Horst Berger hat eine wahre Herkulesaufgabe vor sich.

Der sprunghafte Anstieg der Leerstandsrate ist jedenfalls leicht zu erklären. 2019 sperrten mit Müller, Libro und Steinecker drei der größten Geschäfte in der Fußgängerzone zu. Schließungen kleinerer Läden kamen hinzu.

„Standort + Markt“ sieht Krems als eine von sechs Städten und Einkaufsstraßen in der Krise – und macht wenig Hoffnung, dass sich dieser Umstand bald verändert: „Krisengeschüttelte Innenstädte brauchen oft Jahre, um ihre Position nachhaltig zu verbessern. Krems befindet sich in der Umstrukturierungsphase, die durch das innerstädtische EKZ Steiner Tor und das Bühl Center geprägt wird.“

Stadtmarketing-Chef Horst Berger teilt die Meinung, die Innenstadt stecke in der Krise, nicht. „Ja, in den letzten Jahren haben wir uns zurückentwickelt. Trotzdem ist die Stadt gut frequentiert.“ Die hohe Leerstandsrate führt Berger darauf zurück, dass „der Trend zu kleineren Flächen“ geht.