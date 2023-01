Trauer um Kremser Franz Kral

Werbung

Der gebürtige Kremser engagierte sich schon in der Jugend in kommunistischen Organisationen. 1972 trat er seinen Langzeit-Job als Bezirkssekretär der KPÖ an. 1979 bis 1997 sowie 2002 bis 2016 war er 32 Jahre lang Gemeinderat, die meiste Zeit als Einzelkämpfer. Dabei erwarb er sich durch sein konsequentes Eintreten für „die kleinen Leute“ und als kompetenter Mandatar Achtung über Parteigrenzen hinweg. Die Wappenplakette in Gold würdigte seine Tätigkeit.

Als Gründer des in der Parteizentrale situierten, überparteilichen Kulturvereins Krems-Mitte vor rund 30 Jahren (127 Ausstellungen mit 276 Künstlern, Lesungen, Diskussionsabende, …) hinterließ Kral eine weitere unauslöschliche Spur in der Stadt. Er stand dem Verein 25 Jahre lang vor und war zuletzt Ehrenobmann.

Um den Verstorbenen trauern neben Gattin Emma die Kinder Petra und Alexander. Kral wird am Donnerstag, 19. Jänner, 14 Uhr, am Kremser Friedhof verabschiedet.

