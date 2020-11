Christian Rauscher, Schüler der WISO (Schule für Sozialberufe) Langenlois ist ein "Autonarr". Den Führerschein wird er jedoch wegen einer schweren Augenerkrankung nie machen können.

Nur 40 % normaler Sehkraft

Christian leidet an Aniridie (Fehlen der Regenbogenhaut, Anm.) und hat nur 40 Prozent der normalen Sehkraft. Autos sind die große Leidenschaft des seit wenigen Tagen 18-Jährigen. Er erkennt jedes Fabrikat und interessiert sich sehr für Mobilität.

Zum Geburtstag ging ein großer Traum des Jugendlichen in Erfüllung. Seine Eltern ermöglichten ihm in Kooperation mit der Kremser Fahrschule Dolejschi zwei Fahrstunden am Steuer eines Pkws.

Fahrschule spendierte Stunden

Das Vorhaben fiel bei Fahrschulinhaber Tobias Purkarth auf fruchtbaren Boden: "Wir waren begeistert von der Idee und haben kurzerhand beschlossen, Christian die Fahrstunden zum Geburtstag zu schenken."

Gesagt, getan: Gemeinsam mit Fahrlehrer Günter Resetaritsch drehte der junge Mann ein paar Runden am Übungsplatz, ehe es auf die Straße ging.

"Lebenstraum wurde erfüllt!"

"Das war die Erfüllung meines Lebenstraumes!", ist bei Christian Rauscher die Freude im NÖN-Telefonat einige Tage nach dem Erlebnis immer noch riesig. "Ich wollte immer einmal im Auto sitzen und selber fahren. Davon habe ich immer geträumt."

Über Theiß, Grunddorf, Feuersbrunn, Hadersdorf und Langenlois ging es zurück nach Krems, dazu wurde auch noch ein Stück Autobahn befahren. "Alleine Auto zu fahren wird mir leider wegen meiner Augenkrankheit nie möglich sein. Aber mit dem Fahrlehrer war das möglich."